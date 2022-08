Diócesis pedirá a curas que se identifiquen para no ser atacados en Guerrero

Chilpancingo.- Tras el ataque armado del sacerdote Felipe Vélez Jiménez, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que pedirá a los curas que cuando acudan a los pueblos vayan plenamente identificados para evitar ser atacados por organizaciones criminales.

González Hernández informó que Vélez Jiménez fue trasladado a un hospital de Cuernavaca, Morelos, para ser intervenido quirúrgicamente.

Sin embargo, afirmó que el sacerdote no ha sido operado porque está aún muy inflamado y por falta de especialistas.

El obispo indicó que el estado de salud del sacerdote es delicado pero estable.

El mediodía del jueves, cuando salía de Chilapa, en el punto conocido como Los Claveles, Vélez Jiménez fue atacado a balazos. El sacerdote recibió un impacto de bala en el pómulo derecho.

Esa vez, por su cuenta se trasladó al hospital de Chilapa donde después lo enviaron al de Chilpancingo.

Sobre el móvil del ataque que sufrió el sacerdote, el obispo dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha informado nada hasta el momento.

González Hernández dijo que el ataque contra Vélez Jiménez pudo ser una confusión.



A partir de este hecho, el obispo dijo que no le pedirá a los sacerdotes de su diócesis que dejen de ir a los pueblos con índice de violencia, pero sí ahora vayan plenamente identificados, para evitar que los confundan.

“Nos pueden confundir, hay que ir identificados, es que ya no se puede pasar desapercibido, les voy a decir que lleven una identificación externa, eso sí yo tendría que obligar que traigamos el alzacuello o un signo religioso, y los vehículos también estén rotulados, para que si nos confunden, que nos confundan porque ya la traen, pero que no nos vayan a confundir por equivocación”, dijo el obispo.

Sobre la violencia que se vive en Guerrero y gran parte del país, González Hernández dijo que nadie se puede callar.

“A mí me han dicho familiares de desaparecidos: 'obispo no puedo denunciar, ni pedir justicia, porque a mi también me va a pasar lo mismo'. Así que los que podemos hablar, debemos hablar, no podemos quedarnos callados”, pidió González Hernández.

Explicó que en México existe mucho rencor y tristeza por todo el proceso de violencia que se vive en el país, por eso, llamó a la reconciliación.

Dijo que la reconciliación del país es necesaria porque no hay condiciones de vida ni tampoco la gente está teniendo los recursos suficientes para sobrevivir.

Llamó a todos los actores, políticos, empresarios, religiosos, y gobernantes, para trabajar en mejorar las condiciones de la población.

Pidió a los que ostentan el poder no abusar de los pobres, de los que menos tienen.

