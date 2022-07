Difieren audiencia de mujer implicada en homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez

A solicitud de la defensa jurídica de Brisya Carolina “N”, implicada presuntamente en el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien compareció amparada a la audiencia inicial, fue diferida para el día 12 de julio de este año, para que los abogados conozcan el contenido de los expedientes de la Fiscalía general del estado.

En presencia del Juez de Control que conoce la causa penal 00518/ 2022, Adán Alberto Salazar Gastelum, fue entregado a los defensores jurídicos el amplio expediente, en el que se le imputan a la defendida su presunta participación en forma de encubrimiento de la muerte violenta del columnista y fundados del portal de noticias “Fuentes Fidedignas”.

La audiencia inicial programada la mañana de este viernes, en la que Brisya Carolina “N”, se presentó amparada para no ser detenida, solo tuvo una corta duración, al esgrimir su defensa que no conocían el contenido del expediente en el que se le imputan los cargos a su defendida, por lo que el Juez de Control ordeno sui entrega y difirió once días más, la celebración de la misma.

La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, solo ha establecido que existen dios órdenes de aprehensión, contra una mujer y un hombre, sin relevar las identidades, las cuales no han sido ejecutadas, sin dar mayores detalles del avance en las investigaciones.

El pasado 6 de junio reveló que se tiene identificados a los presuntos responsables del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, y delimitado el móvil del crimen, el cual no está vinculado al ejercicio de su profesión como periodista.

En esa fecha, a través de un breve comunicado, a escaso un mes, de haber sido localizado su cuerpo envuelto en plásticos, en un camino de terracería que conduce a la colonia Antorchista, en Culiacán, la funcionara puntualizó que, si bien hay presión social para que este caso tenga ya los responsables ante la justicia, hay que observar con pulcritud cada uno de los pasos.

Comentó que se tiene elementos de prueba sobre la privación de su libertad, muy cerca de su casa y posterior hallazgo de su cuerpo envuelto en plásticos, por lo que se mantiene en secrecía los avances en las pesquisas del caso.

