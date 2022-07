Detienen a exdeportista por estafar a equipo de béisbol infantil en Yucatán

Mérida.- Un equipo de béisbol infantil fue timado por una agencia de viajes, que nunca les entregó sus pases de avión para poder viajar a Tijuana, a una justa deportiva.

El caso fue expuesto en las redes sociales y lo que más molestó a los internautas es que la persona que estuvo detrás de este abuso fue un deportista que tuvo una destacada participación a nivel nacional e internacional.

El sueño de un combinado yucateco de 5-6 años de viajar a Tijuana para representar al estado en un torneo nacional estuvo a punto de verse truncado por las malas prácticas de esa persona.

El sujeto incumplió con proveer los boletos de avión de los pequeños y sus padres.

Finalmente, los peloteros pudieron acudir a la cita gracias a la buena fe y el apoyo de varios benefactores.



Responsable es exdeportista que participó en Olimpiada Paranacional

El causante de todo el problema fue un exdeportista que brilló a nivel nacional e incluso internacional al colgarse medallas para panamericanas.

Se trata de Ariff Vázquez Can, quien es dueño de “Domoz Travel and Marketing”.

Los padres de familia de los seleccionados de béisbol compraron los boletos a través de esa agencia de viajes.

Sin embargo, Vázquez Can no cumplió con lo prometido y no restauró el daño económico, por lo que fue detenido por las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Ariff Vázquez es originario de Motul y ganó varias medallas en distintas ediciones de la Olimpiada Paranacional en tenis de mesa.

También subió al podio en los Juegos Parapanamericanos de 2015 y 2019, pero ahora todo indica que enfrentará un proceso penal.

