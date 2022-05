Designan en Tlaxcala a militar retirado al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Tlaxcala.- Después de casi cinco meses de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estuvo acéfala y operaba con la figura de un encargado, finalmente la gobernadora Lorena Cuéllar nombró como titular de la dependencia al militar retirado Raúl Ruíz García.

Con ello, el Gobierno local ajustó su política en materia de seguridad a la del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar las áreas de seguridad a cargo de personal militar y de la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa, Cuéllar Cisneros presentó a Ruíz García como el nuevo responsable de la SSC luego de que, en noviembre de 2020, quien ocupara la titularidad de esta dependencia, Alfredo Álvarez Valenzuela, se diera a la fuga para evadir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez federal, por el delito de desaparición forzada.

"Con la experiencia del general Raúl Ruiz, se consolidarán estrategias de combate a la inseguridad para dar tranquilidad a las familias y a su patrimonio", expresó la mandataria tras una ceremonia en la que tomó protesta al nuevo integrante de su Gabinete legal.



"Debo hacer énfasis en que los cambios que se buscan no vienen solos, sino que son producto y se generan con la colaboración gobierno-sociedad. Los mexicanos unidos hacemos logros importantes, y ejemplos hay bastantes en la vida nacional y local", agregó.

Ruíz García tomó la titularidad de la Secretaría de Seguridad local en un contexto de crecimiento delictivo, principalmente el robo de vehículos y los homicidios dolosos con violencia. Al corte del 20 de abril, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con base en las estadísticas que proporciona la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reportó el robo de 412 vehículos.

Tras asumir el cargo que le corresponde, Ruíz García comentó que estuvo integrado durante 44 años en las filas de las unidades y dependencias del Ejército Mexicano, y ahora espera sumar esos años de experiencia para “ser útil al estado de Tlaxcala”.

“Todo dentro de los principios de nuestro presidente, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, expresó.



¿Puede asegurar a los tlaxcaltecas que no tiene ningún pendiente con la justicia?, se le cuestionó.

-Entiendo la pregunta, no tengo ningún pendiente con la justicia, me he desempeñado con honorabilidad y bajo los preceptos legales.

Arguyó que buscará mantener resultados positivos en la prevención y combate del delito, a través del fortalecimiento de la institución a su cargo, con capacitación, profesionalización, infraestructura, equipamiento y herramientas tecnológicas al alcance de los elementos policiales para que tengan las bases fundamentales en su actuar.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor tiene 64 años de edad; nació en la Ciudad de México, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México.

