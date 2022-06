Denuncian a Fiscalía de Sonora por dilación de justicia contra niña de 4 años, presunta víctima de abuso sexual

Hermosillo.- La CEDH admitió hoy una queja contra Fiscalía de Sonora por dilación de justicia por el caso de la niña Sofía, presunta víctima de abuso sexual y violencia, por una maestra en una escuela particular, denunciado en 2021.

Acompañada de integrantes del colectivo Marea Verde, representantes legales del caso y familiares, la señora Erika S.C., madre de la menor de 4 años de edad, realizó una protesta frente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

La señora delató que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ni siquiera ha asignado un Ministerio Público en este caso.

La madre de Sofía detalló que el maltrato físico y abuso sexual al parecer ocurrió cuando la maestra de la escuela privada, ubicada en la colonia Pitic, llevaba a su hija al baño.



“Llevamos un año y dos meses en un proceso de investigación en el cual no se ha hecho justicia, ni se ha judicializado el caso y lo peor de todo es que la semana pasada, nos dijeron que no existe un ministerio público que esté a cargo de la carpeta, entonces es una carpeta abandonada en donde no se ha hecho el proceso adecuado para judicializar o penalizar el caso”.

La maestra acusada sigue trabajando en el preescolar privado donde se cometió en presunto delito, recriminó.

La CEDH informó que el presidente de este organismo, Luis Fernando Rentería se comunicó directamente con ella y giró instrucciones para que se le diera trámite inmediato a la queja y se turnara a visitadurías.

“En este momento, la CEDH Sonora, está evaluando la posibilidad de emitir las medidas cautelares correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas involucradas”.

afcl