Oaxaca.- El director del Grupo Fuerza de Reacción Inmediata (FERI) de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Téofilo Ruiz Carmona, fue demandado ante la Fiscalía General del Estado por el delito de acoso sexual en contra de dos mujeres agentes de investigación, quienes tuvieron que renunciar a su trabajo.

La denuncia se interpuso específicamente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con la carpeta de investigación: 17679/FMUJ/USEX/2019.

De la misma manera se interpuso una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por la que se inició el expediente: DDHPO/1038/(01)OAX/2019.

Lucero Ayerim Contreras Alceda, una de las víctimas, detalló que el director del Grupo FERI la presionaba para ingerir bebidas alcohólicas con él.

“Llegué a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado, por un conocido. Al poco tiempo de ingresar comencé a sufrir de acoso, querían faltarme al respeto y lo hicieron. Sufrí humillaciones. Tocaban partes de mi cuerpo que yo no se los permitía”, narra.

En una serie de llamadas grabadas que Teófilo Ruiz le hizo a Lucero Contreras y a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL se escucha como el funcionario le insiste reiteradamente para que acuda a un lugar donde están consumiendo alcohol.

“Oye, ¿si vas a venir? ¿Dónde estás? No ya no vas a venir, llevas como 20 minutos en que te cambias y no te cambias. ¿Te vas a cambiar de cuarto o de qué?”, se escucha. Al principio Lucero Contreras acudía a esas reuniones por temor a ser despedida. “¿Vas a venir? Júralo, ¿en qué tiempo llegas?, que vayan por ti. Dicen que vayan por ella”, se escucha en otra llamada.

Lucero Contreras tuvo que renunciar el pasado 31 de enero de 2019. Luego de negarse a sus pretensiones, del acoso sexual lo que siguió fue hostigamiento laboral. Por eso dejó el trabajo e interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y ante la DDHPO, en la que no sólo acusa al titular del Grupo FERI, también señala de acoso sexual a otros de sus superiores y compañeros de trabajo.

Antes de verse obligada a renunciar, relata que informó y denunció de esta situación a “altos mandos” de la Fiscalía General del Estado, dependencia a la cual está adscrita la AEI y el Grupo FERI, pero nunca “tomaron cartas en el asunto”.

“Es muy seguido que tomen en la base, que es en el Hotel María Inés”, afirma Lucero Contreras, “las últimas veces ya de plano les decía no y no, y pensaba que ya que me corran si así lo quieren. Pero lo que hicieron fue hostigarme laboralmente, es decir, no me dejaban ni descansar”.

Pero no todo terminó con su renuncia, al separarse de su empleo en Grupo FERI empezó a sufrir amenazas.

El FERI, antes Fuerza Policial de Reacción Inmediata (FPAR), fue creado en 1997 para llevar a cabo comisiones de combate de acción directa e indirecta, las cuales son “operaciones ofensivas y cubren un amplio espectro de operaciones”; mientras que las operaciones indirectas son habitualmente de reconocimiento, destinadas a la obtención de información.

vare