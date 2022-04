Monterrey.- Entre gritos de “Justicia”, “Estamos contigo”, “No están solos”, con un minuto de silencio y al final un minuto de aplausos, unos mil estudiantes acompañados por maestros y directivos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) rindieron un homenaje en memoria de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, alumna del tercer semestre de dicha escuela, en un acto al que acudieron sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

Con lágrimas en el rostro, amigas y compañeras de Debanhi se acercaban a dar un abrazo o a externar sus condolencias a la familia, y otras estudiantes colocaron arreglos florales junto al monumento de la lechuza, que representa a la mascota de Leyes, donde se llevó a cabo la sencilla ceremonia.

Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo estar conmovido por las muestras de cariño y empatía hacia su hija, no sólo en este homenaje, sino de toda la sociedad que los acompañó con palabras de aliento en estos 13 largos días de búsqueda que; sin embargo, a veces también les parecían muy cortos porque todavía querían seguir inspeccionando hasta encontrarla.

Mencionó que al encontrar a Debanhi, no como ellos querían, les permite tener una parte de paz interior, ya que pudieron darle su santa sepultura y en un lugar “donde nosotros nos sentimos a gusto en el ejido de Laguna de Labradores en Galeana, de donde es mi esposa, porque ahí no va a tener gente que la moleste”.

Comentó que su hija era una niña muy sentimental, que con cualquier desaire que le hicieran reaccionaba negativamente. “En esa última foto -que le tomó el taxista-, yo le veo la mirada perdida”, lo cual atribuyó al desaire de las “amigas”, pues asentó, un amigo se ve en las buenas y en las malas, no se le deja solo por alguna diferencia.

Afirmó que si salieron juntas de la casa y se desplazaron a uno o dos eventos, porque querían seguir la fiesta, como todo adolescente que después de dos años estuvieron encerrados desde los 16 hasta los 18 años de edad, pues al volver a salir “se querían comer el mundo”.

Respecto al sitio donde la dejó el conductor que llegó por Debanhi, luego que sus amigas regresaron en un taxi, expresó: “No puedo dejar yo a una persona a mitad de la calle, voy y la llevo a su casa y al día siguiente, si fuiste mala copa, si fuiste mala gente, ya no te veo, pero me aseguro que llegues a tu casa, eso es ser un amigo”.

Dirigiéndose a las y los estudiantes, les dijo: “Este mensaje va para ustedes, uno como padre o como madre da el consejo, y ustedes no hacen caso, quieren divertirse. Mi esposa le decía a Debanhi, no salgas, mira la inseguridad que hay, yo le enseñaba las fotos, no salgas mi amor, '¿a dónde vas?'.

Lamentablemente ustedes no hacen caso, creen que se va a acabar el mundo, y en este caso se le acabó a mi hija, porque las amigas no fueron amigas.

“No vamos a descansar hasta en encontrar la verdad”

Contó que siendo Debanhi su única hija se sienten destrozados por lo que pasó, “llegamos a la casa y la verdad no queremos llegar, pero ya tenemos otra misión, ayudar a toda esa gente que nos ayudó, compartir nuestras experiencias y no dejar de buscar” a otras víctimas de desaparición.

Contó, “que te hable una niña de Veracruz y te diga, señor, gracias a usted ahorita ya no salgo y le hago caso a mi mamá; que te digan señoritas, quisiera que ustedes fueran mi padres, porque nunca se cansaron de buscarla, es algo que no se puede pagar, gente que nos ha hablado de todas partes del mundo para apoyarnos, y no vamos a descansar hasta encontrar la verdad”.

Respecto a la reunión que sostuvieron la noche del domingo con el gobernador Samuel García y el fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, expresó que este les dijo que se van a deslindar responsabilidades, si hay algún culpable por la muerte de su hija, o si no se realizó bien el trabajo de búsqueda o las investigaciones del caso, en los días que llevó la investigación de la desaparición de su hija el Fiscal Especializado en Desapariciones, Rodolfo Salinas.

Reiteró sus cuestionamientos a Salinas al comentar que después de cuatro veces de estar en el motel Nueva Castilla, le dijo a la quinta vez “hay un cuerpo”, ante lo cual como si lo tuviera enfrente expresó: “No me digas eso, no juegues con mi inteligencia, discúlpame, somos gente preparada aunque nos veas humildes”.

No obstante, reiteró su confianza en las autoridades, “tenemos la esperanza de que esto se resuelva, va entrar Derechos Humanos”, al mismo tiempo las comisiones local y nacional, precisaría después en entrevista, ante lo cual, declaró, “tenemos confianzas que habrá noticias esta misma semana”.

En su mensaje a los estudiantes señaló, “esto no puede estar pasando, queremos un mejor Nuevo León para nuestros hijos, un mejor México, nosotros y ustedes como abogados, criminalistas, tienen el poder de cambiar esta situación, pero también tienen obligaciones, y piensen las cosas antes de hacerlas, porque la vida nos puede dar un giro de 180 grados en un minuto, a nosotros ya nos lo dio”.

Por eso, señaló, nos ponemos en los zapatos de esa gente que no ha encontrado a su familiar en más de cinco, diez, 15 o 20 años.

“Los que encontraron un cuerpo o varios, ya tienen una paz, nosotros tenemos afortunadamente a dónde ir a dejar una flor, a dónde ir a llorar, a dónde ir a rezarle a nuestra hija”. Escuchen a sus padres, acérquense a sus amigos; hay que decirle a las autoridades que se deben reforzar nuevamente esos valores que nos dan en la casa y reafirmarlos en la escuela, les dijo.

Comentó que a su hija lo que más le gustaba era ir a la escuela, pero estuvo dos años en vía clases virtuales o en línea, “y eso nos pegó a todos como sociedad”. Ahorita estamos en esta situación y tenemos el poder de cambiar las cosas, juntos podemos ser mejores familias, estudiantes, hijos.

“A veces ustedes creen que uno no quieren que se diviertan, no es así, ahorita no es igual que hace 30 años, tengo 55 años de edad, tenemos experiencia, si uno les dice que no salgan es por algo, por un quinto sentido de que va a pasar algo, pero se sienten libres porque ya tienen una credencial de elector y pueden hacer lo que quieran”.



