Debanhi Escobar. Motel tardó varios días en entregar videos, “es es un delito”, acusa padre de joven

La administración del motel Castilla, donde fue hallado el cuerpo de Debanhi Susana, tardó en entregar videos del día de la desaparición, acusó el papá de la joven, Mario Escobar.

El entrevista con Carmen Aristegui, el papá de Debanhi Escobar señaló que luego de que se encontró el cuerpo de su hija dentro de la cisterna del motel fue que la administración entregó los videos de su sistema de videovigilancia, por lo que la retención de dicha información consideró que era un delito.

“Debanhi entró al motel, pero se tiene que resolver, la administración tardó varios días en entregar los videos, eso es un delito”.

También, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el papá de Debanhi señaló que los videos de la empresa tranbsportista Alcosa, donde también aparece la joven, al parecer fueron manipulados.

"La empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Debanhi en el video, y los videos de las cámaras de afuera no se ve, se ve que llega pero luego se pierde, y hay dos videos de esa empresa cortados y editados, no se ve que salen los trailers que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó”.



De ser necesario acepta que se haga una tercera necropsia a Debanhi

El señor Mario Escobar también cuestionó los resultados de la necropsia que realizó la Fiscalía estatal ya que consideró que era ilógico que se diga que murió por un golpe en la cabeza al caer de una barda de cuatro metros.

“No nada más me voy a golpear la cabeza, me pegó en el cuerpo, me quiebro los huesos, mi hija pesaba 47 kilos, era flaquita, no puede ser eso que nada más haya fallecido por esa causa”, indicó.

Por lo anterior mandó a hacer una segunda necropsia con un perito que él mismo contrató, resultados que ya tiene y que dijo que eran distintos a los que la Fiscalía obtuvo.

“De ser necesario habrá una tercera necropsia”, aseguró.



Foto: Archivo



No se percibían olores fétidos “estábamos a espaldas”

También, reiteró que exigirá que se resuelva las circunstancias en que fueron hallados los restos de Debanhi, ya que en días posteriores estuvieron en la zona y no se percibían olores fétidos.

“Nosotros estábamos a espaldas de eso, hubo días de calor, de 40 a 50 grados, no puede ser que no hayamos olido nada, estábamos ahí a lado repartiendo comida, planeando, organizándonos”.



Mario Escobar habló también de la reunión que tuvo ayer con autoridades de la Fiscalía estatal y con el gobernador, Samuel García, reiteró que le mostraron algunos videos y que en efecto, en uno se observa a Debanhi entrar sola al motel, pero que eso de ningúna manera deslinda responsabilidades.

“Es difícil para mi, para mi esposa, pero de alguna manera tranquilos de que la pudimos encontrarla, darle sepultarla, sabemos donde poner una flor, donde llorarle, pero mucha gente no lo tiene. No vamos a parar, vamos a ayudar a la gente, vamos a contar su historia”.

También mencionó que aunque las autoridades se comprometieron a esclarecer los hechos, acusó que el encargado de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, Rodolfo Salinas de la Peña, no supo manejar el caso. “Se quería colgar la medallita él solo”, dijo.





“Se acercaron en un momento muy vulnerable”

Sobre las personas que se identificaron como CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pero que eran en realidad de una ONG local y que lo acompañaron en una conferencia e hicieron declaraciones, dijo que en ese momento no tenía conciencia de realmente quienes eran ya que se presentaron cuando la familia estaba en su duelo.

“Agradezco a esas personas que tuvieron la intención de acercarse en un momento muy vulnerable, pero no pasa nada, estamos a tiempo de enmendar, ya me acerque a la instancia correspondiente y correcta. Me equivoqué en ese momento, estaba muy vulnerable”.

