David Monreal, gobernador de Zacatecas, da positivo a Covid-19

Zacatecas.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, informó a través de sus redes sociales que este fin de semana dio positivo a Covid-19, por ello, estará en aislamiento, ya que dijo que tiene síntomas muy leves.

En un video, el gobernador d eZacatecas precisó que debido a que tres de sus funcionarios que lo acompañaron en sus giras de trabajo en días pasados resultaron contagiados del virus, le recomendaron aplicarse la prueba, así que este fin de semana se la aplicaron y resultó positivo.

Los médicos le recomendaron esperar unos cinco días y no salir, por ello, el próximo jueves contempla aplicarse una nueva prueba para saber si ya desapareció el virus.

Destaca que es la primera vez que se contagia de Covid, pues de su familia era el único que faltaba, hasta ahora le pegó “en esta última oleada”, pero consideró que se siente bien y tranquilo, porque ya cuenta con la vacuna.

“A mí no me había dado, bendito sea Dios, me quiere mucho mi padre Dios. Y, hasta hoy, en esta nueva oleada que recomiendo nos sigamos cuidando. Está tranquila gracias a la bendición de Dios, y también gracias a la vacuna, a este programa que implementó nuestro presidente de la República, a la ciencia; los efectos, las reacciones ya son diferentes, porque las vacunas sí amortiguan”, dijo el mandatario.



Mencionó que solo tiene un poco de dolor de cabeza y ardor de la garganta, pero que los síntomas son muy ligeros, por ello, también dijo que está pendiente del comportamiento de los contagios de Covid en el estado, ya que aunque va un aumento es ligero, al menos en Zacatecas, dijo que ayer se registraron 39 nuevos contagios.

Mencionó que no hay medidas restrictivas, pero sugirió que se continúe con el uso de cubrebocas en los lugares cerrados, así como el lavado de manos.

Mientras tanto, estará despachando desde su casa, porque aseguró que está pendiente del trabajo de su gabinete y de lo que acontece en la entidad.





Zacatecas, en pánico por la ola de violencia criminal

Este fin de semana en Zacatecas se desató una ola de violencia, generada por el crimen organizado, que causó pánico en cuatro municipios con el hallazgo de cuerpos, levantones y balaceras.

La madrugada de este sábado los habitantes de Jerez reportaron balaceras y persecuciones, así como una irrupción en un bar para privar de la libertad a un joven.

En los videos se ve cómo circulan vehículos a gran velocidad; por diferentes puntos de esa ciudad se escucha el detonar de armas.

Cabe mencionar que Jerez es el municipio donde se han registrado el mayor número de desplazamientos forzados en más de una decena de comunidades, ubicadas en las zonas serranas por la pugna del territorio entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

