Cubrebocas sonrientes... para anuncios de muerte y terror

Tremenda polémica, nos dicen, generó la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, debido a los diseños de sus cubrebocas, ya que para dar a conocer las cifras de muertos y contagiados por Covid-19 a nivel estatal, en más de una ocasión ha aparecido en conferencias portando cubrebocas que llevan impresos una enorme sonrisa. Más allá de sus gustos para vestir, nos explican, lo que le critican a la secretaria es su actitud de buen humor, y hasta de burla, frente a una contingencia que sigue cobrando cientos de vidas, y que a su paso por tierra tamaulipeca se ha topado con hospitales sin medicamentos e infraestructura, así como personal médico que ante las carencias ha perdido la vida en su lucha contra el Covid. ¡Ups!

De don Alfonso para la oposición

Quien aprovechó el marco de las elecciones locales en Coahuila para despotricar contra los gobernadores de la Alianza Federalista y defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, nos narran, fue el todavía líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, luego de que en Torreón no dudó en acusar a los gobernadores, entre ellos al coahuilense Miguel Riquelme Solís (PRI), de ser parte de una alianza “feudalista”, donde los mandatarios “quieren tener el poder como caciques”. Pero eso no es todo, nos detallan, pues don Alfonso no dudó además en llamar a los gobernadores “hostigadores”. No cabe duda, se escuchó por ahí, que no hay mejor remedio para aflojar la lengua, que la víspera de una despedida.

Mireles, a la gubernatura, y sus “tropiezos” misóginos

Nos cuentan desde Michoacán, que quien no aprende de errores ajenos es el político Manuel Espino pues, en un evento público no dudó en levantarle la mano al exvocero de las autodefensas, José Manuel Mireles, para animarlo a ser candidato a la gubernatura de Michoacán en 2021. El tema, nos dicen, es que tras su espaldarazo, aparecieron los cuestionamientos en contra del líder del movimiento Ruta 5, de parte de quienes le recordaron las actitudes misóginas de su amigo Mireles. Esto se da, nos explican, a días de que un evento del diputado federal Mario Delgado (Morena) fuera interrumpido por feministas, quienes manifestaron su desagrado por la participación del senador Cristóbal Arias, al que acusaron de ser un “agresor de mujeres”.

El último grito del góber

Nos comentan que, al parecer, la nostalgia ha comenzado a invadir al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI), ya que este es su último Grito de Independencia en el cargo y como la pandemia le impedirá hacer fiesta, porque su entidad aún no logra contener los contagios de coronavirus, don Alejando tampoco quiso pasar de noche en estas fechas y además de ceremonia cívica virtual, también anunció con bombo y platillo que tiene preparado un espectáculo de pirotecnia que la población verá en todo lo alto del cerro de La Bufa. Pero no todo es celebración, nos añaden, pues no faltó quien lo cuestionó por, literalmente, quemar recursos que nada mal le caerían a la contención del Covid en la entidad. ¡Vaya despedida!