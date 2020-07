El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pidió a los tabasqueños acudir a los hospitales en caso de presentar síntomas de Covid-19, y calificó como un error comprar un tanque de oxígeno y quedarse en casa, exhortándolos a no automedicarse.

En entrevista, el mandatario tabasqueño, lamentó que haya ciudadanos que consideren que con el simple hecho de conectarse a un tanque de oxígeno se pondrán bien, ya que dijo, lo recomendable es que acudan a los nosocomios del estado habilitados para la atención de personas con coronavirus, donde aseguró aún hay camas disponibles.

“Voy a retomar las palabras de quienes saben de esto. Es un error –desde el punto de vista médico- que agarremos y que si tenemos un síntoma compramos un tanque de oxígeno y en nuestras casas nos conectamos. Lo que tienen que hacer es ir al hospital, ir a un centro hospitalario a que te revisen y que ellos ya te digan”, apuntó.

En los últimos días, familiares de personas con síntomas de Covid-19 ambulan buscando comprar o rentar un tanque de oxígeno incluso sin antes ir a un hospital, lo que ha ocasionado que el costo de este servicio se incremente y vaya creándose un “mercado negro”.



López Hernández pidió a los tabasqueños no automedicarse. “Es como el que anda comprando Ivermectina para tomar o Dexametasona, creo que se llama el otro; o sea, no hay que auto medicarse, el oxígeno es muy delicado, porque primero se confía la gente, piensa que “me conecto al tanque una hora y ya vuelvo”, y no es así”, aseveró.

El gobernador Adán Augusto López Hernández, reveló que hay médicos de otros estados que están emitiendo recetas a tabasqueños para comprar medicamentos supuestamente para el tratamiento de Covid-19, lo que consideró un error por parte de los ciudadanos aceptar este tipo de acciones".

“A mí me llegó el otro día una receta de un médico que está en otro Estado, pero que como conoce a gente aquí empezó a recetarlos. ¡No!, es un error eso de los tanques de oxígeno.

"Si acuden al sector salud, tengan la seguridad de que el que necesite un tanque de oxígeno lo va a tener, el que necesite quedarse en una cama con su oxígeno lo va a tener; pero no se receten en su casa”, abundó el mandatario.

Finalmente les pidió a familiares o a los mismos pacientes que tienen síntomas de coronavirus no confiarse de un tanque de oxígeno.