Coronavirus en NL pasa de 5 a 12 casos

El número de casos confirmados de coronavirus o Covid-19 en Nuevo León pasó de cinco a 12 de ayer a hoy, informó esta mañana el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos. En su reporte se destacó que los siete nuevos afectados contrajeron la enfermedad en viajes al extranjero, y todos permanecen en aislamiento en sus casas.

El paciente número seis es un hombre de 72 años que contrajo el virus en un viaje a Estados Unidos; el número siete es una mujer de 79 años con antecedentes de viaje a España; hay otra paciente femenina de 82 años que estuvo en el país ibérico, que es el caso número ocho.

El caso confirmado número nueve es un hombre de 72 años que estuvo en Estados Unidos y relacionado con él hay un contacto asintomático en observación; el caso número diez es un masculino de 33 años que viajó a España, con dos contactos asintomáticos en estudio.

El secretario de Salud agregó que el caso número once que dio positivo a las pruebas de Covid-19, es una joven de 27 años que visitó España, y el caso número 12 es un hombre de 53 años con antecedentes de viaje España del seis al diez de marzo.

Ante este repunte en la enfermedad y pese a que todavía el estado se mantiene en fase 1 con 12 casos importados y ningún contagio comunitario u horizontal, el gobierno estatal anunció que a partir del martes se suspenden las clases.

Al mismo tiempo el secretario Manuel de la O, llamó a la sociedad a no acudir a lugares de grandes concentraciones y sitio de recreo, como hicieron muchos el domingo, porque si no colaboran con las recomendaciones sanitarias,advirtió, el gobierno no podrá solo, y se van a saturar los hospitales de enfermos.

