En medio de la pandemia por el coronavirus y entre reportes de acarreo, compra de votos y aglomeraciones, transcurrió el primer día de la consulta ciudadana que organizó la Secretaría de Gobernación (Segob) en Mexicali para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de una planta cervecera.



Iván Martínez Zazueta, miembro de Resistencias Unidas de Baja California, colectivo que encabeza el derecho al agua, rechazó la instalación de la compañía cervecera Constellation Brands, debido a la cantidad de agua que necesitan para su operación cuyo impacto, dijo, significa menos líquido para los ciudadanos.



“Sabíamos que esto iba a pasar, lo del acarreo o de la compra (…) esta guerra sucia porque desde hace días surgieron páginas que desinformaban a la gente. Pero nosotros le apostamos a la gente, confiamos en ella, y aquí solo hay dos escenarios y es que si ganamos la victoria será más contundente porque será a pesar de todo”, indicó.



Uno de los incidentes más importantes fue la llegada de camiones en los que fueron transportadas decenas de personas que arribaron a alguna de las 27 mesas de votación que fueron instaladas en el municipio para la consulta; 17 en el Valle de Mexicali y 10 en el área urbana de la ciudad.



Mexicali es la ciudad que concentra el mayor número de casos en Baja California, con cuatro contagios confirmados de los seis que hay, hasta el sábado por la mañana. Aún bajo este escenario, la gente salió a votar, dijo el activista, y por las calles se pudo observar filas de hasta 300 personas que no tomaron distancia entre unas y otra.



“Algunos no tenían gel o se les acabó, tenían guantes eso sí, no se respetó el distanciamiento social y hubo un momento en el que hubo una pelea y era muchísima gente, todos aglomerados”, lamentó.



Gel antibacterial, guantes y el consejo de llevar su propio bolígrafo fueron las medidas de seguridad que la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, Diana Álvarez Maury, dijo aplicarían durante la consulta del 21 y 22 de marzo para prevenir contagios de Covid-19.