Oaxaca de Juárez.- Tras la diferencia abierta entre el gobierno de Oaxaca y la Suprema Corte de Justicia (SCJN) por la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJACC), el representante del Foro Permanente de Abogados del estado, Eduardo Castillo Cruz, considera que el nuevo órgano es un hecho consumado.

El especialista explica que, la suspensión ordenada por SCJN no tiene validez, porque los siete nuevos magistrados fueron designados el sábado, cuando entró en vigencia el decreto tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

El pasado jueves, la Corte informó que admitió la controversia constitucional interpuesta por los magistrados del desaparecido tribunal, ordenó la suspensión del decreto aprobado por el Congreso de Oaxaca y detuvo la destitución de los magistrados y el proceso de indemnización.

Sin embargo, tanto el gobierno estatal como el especialista coinciden que esto se determinó sin tomar en cuenta que la reforma constitucional ya se había publicado.

“La suspensión que dio la Corte no precede, pero sí queda para los que interpusieron la demanda esperar sentencia, donde entrarán en un proceso de presentación de pruebas entre el gobierno estatal o los afectados por las supuestas irregularidades del proceso, y llevar un juicio con temas probatorios podría durar hasta un año”, detalló el especialista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Castillo Cruz afirmó que en la misma resolución se lee que contra “actos consumados” no procede la suspensión y por eso quedan vigentes los nuevos nombramientos efectuados.

Lo anterior, explica, porque la suspensión se concedió provisionalmente para que los anteriores magistrados continuarán en el cargo y no fueran sustituidos, bajo el entendido de que los nuevos aún no se encontraban en funciones.

El gobierno de Oaxaca aseguró este viernes, a través de Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico, que desde el sábado 22 de julio pasado se publicó el decreto de reforma, entró en vigor ese mismo día y se instaló formal y materialmente el nuevo tribunal.

Es por ello, detalla el experto, que los magistrados revocados oficialmente dejaron de trabajar desde ese día y la Corte no puede suspender lo que ya pasó.

“No hemos sido notificados”

De acuerdo con Luis Alfonso Silva Romo, coordinador de la bancada de Morena y quien presentó la iniciativa para desaparecer el anterior tribunal, hasta el momento el Congreso de Oaxaca no ha sido notificado de esta suspensión de la SCJN, por lo que no conocen el alcance de la misma; no obstante, adelantó que no cubre todos los puntos de los solicitantes.

“Reconoce la creación del nuevo tribunal y da por ratificados a los nuevos magistrados, pero pide que no haya una reasignación de partidas presupuestales”, indicó.

Silva Romo aseguró que esta fue consultada, analizada y socializada previo a su aprobación y fue por ello que en la sesión se trató como “urgente y obvia resolución”, y agregó que los nuevos magistrados fueron ratificados más allá de la mayoría calificada.

“El procedimiento fue hecho conforme a la ley y de hecho ya están en funciones los nuevos magistrados”, agregó sobre el nuevo tribunal que este jueves tuvo una sesión extraordinaria en la que se distribuyeron a diversas salas más de 8 mil expedientes rezagados en el anterior órgano.

“No se publicó en su momento”

La polémica reforma con la que se crea un nuevo tribunal, se destituye a 12 magistrados y se designa a siete nuevos con vínculos con el exgobernador Gabino Cué y funcionarios del gabinete de Jara ha enfrentado distintos señalamientos, como que violento el proceso legislativo y que el decreto debió publicarse primero en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Al respecto, hasta el miércoles pasado EL UNIVERSAL corroboró que no había una edición impresa del Periódico Oficial en sus talleres en el que estuviera publicado el decreto de la reforma, y tampoco se había publicado nada en su versión digital. Fue hasta este jueves 27 de julio que aparecieron los archivos en PDF así como una versión impresa con el decreto y los nombramientos de los nuevos magistrados, con fecha del sábado 22.

Al respecto, el diputado local de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, aceptó que el decreto no se publicó ese sábado y que el proceso y reconoció que pudo haber fallas en el proceso; sin embargo, confió que estas serán subsanadas.

“Ahí tenemos que reconocer algunas lagunas que no cubrimos, que no se publicó en su momento. Sin embargo, creo que eso se va a resolver en el corto tiempo”, afirma en entrevista.

No obstante, coincidió con legisladores de este partido respecto a que “no sorprende” al actuar de la Corte y aseguró que su decisión corresponde a la defensa de los intereses de los poderosos.

“Hoy lo que vemos es que son intereses de la Derecha, que está la campaña política rumbo al 2024 y están actuando, están defendiendo sus espacios, sus privilegios y no hay que olvidar ellos, y ellos responden a intereses de los poderosos de este país”.

El también diputado César Mateos afirma además que la Corte “ha actuado de una forma muy parcial a nivel nacional” y “ha tomado unas decisiones que dejan mucho que desear y esto no es la excepción”.

Ambos legisladores de Morena confiaron en que se mantenga la reforma y señalaron que, si no se cumplió “la formalidad”, se tiene que subsanar.