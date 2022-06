Confirman muerte de 4 migrantes de Guanajuato en tráiler abandonado en Texas

Guanajuato.- El titular estatal de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que está confirmada la muerte de cuatro migrantes guanajuatenses en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, y que la cifra podría aumentar.

El funcionario informó que viajó al vecino país para establecer la identificación de las personas fallecidas, hablar con sus familiares y trabajar con el Gobierno federal para el traslado de los cuerpos a México.

Ayer el Consulado de México en San Antonio comunicó que de los 53 migrantes que murieron en la caja del tráiler, 27 son mexicanos originarios de siete entidades: Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México.



“Por instrucción del gobernador Diego Sinhue me encuentro en la ciudad de San Antonio, he tenido reuniones con el cónsul (Rubén) Minutti, con personas de la embajada mexicana y con personas de la coordinación política de Relaciones Exteriores; ellos me informan que hasta el momento solo pueden confirmar que hay cuarto guanajuatenses fallecidos, me insisten en que el número podría aumentar”.

Dijo que desean primero identificar bien a las personas, hablar con sus familiares para pedirles la autorización de dar esta información y luego trabajar juntos los estados con el Gobierno Federal para trasladar las personas fallecidas a sus casas en México.

Juan Hernández tiene la instrucción del gobernador guanajuatense de estar cerca de las familias y darles todo lo que requieran. Se les asistirá en estos momentos de crisis, como con el traslado de los cuerpos a su tierra.

afcl