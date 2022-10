Con retrato hablado, mujer busca a su hijo tras 25 años de haber sido robado en Aguascalientes

Aguascalientes.- Irma Ponce Martínez busca con un retrato hablado a su hijo, a quien se lo robaron hace 25 años de los cuneros de una clínica privada de Aguascalientes, horas después de que naciera. “Les pido de todo corazón que me ayuden a encontrar a mi niño, que me ayuden a dar con él, saber qué ha sido de su vida”, suplicó.

La madre acudió a la Fiscalía General del Estado a solicitar que ilustraran en una imagen el rostro de su hijo, para difundirla con el anhelo de que alguien le dé razón de su paradero; para ello un experto realizó un estudio antropométrico con base en los rasgos de todos los integrantes de su familia.

Irma Ponce describió que el 23 de febrero de 1997 dio a luz a un varón en la clínica La Esperanza; siendo las 6:00 de la mañana una enfermera lo trasladó a un cunero, y aunque luego pidió que se lo llevaran se lo negaron con varios argumentos; más tarde a su marido le dijeron que el bebé no estaba en los cuneros porque lo estaban bañando.

Hasta las 9:00 horas del día siguiente se enteró que el niño había desaparecido por parte de un representante de la Procuraduría de Justicia que acudió para que presentara una denuncia, y procedieron a hacer el primer retrato hablado del recién nacido. La madre permaneció tres días en la clínica esperando que se lo devolvieran.



“Pediría a toda la ciudadanía que sea mis ojos, que se pongan en mi lugar, que yo no vivo desde entonces. Mi vida no ha sido nada fácil, les pediría de todo corazón que si alguien sabe algo, pues que me apoye, que me diga, que haga una llamada a la fiscalía”.

Imploró a quien pudiera tener información sobre el lugar en el que está su consaguíneo que sin miedo la proporcione, porque ella lo único que quiere es conocer a su hijo, saber que está bien. “Sé que vive y quiero encontrarlo”, expresó ante la fiscalía.

Ponce Martínez tiene tres hijos más a quienes puso enfrente del perito, Pedro Cajero Ortiz, del Departamento de Identificación Judicial de Personas Desaparecidas.

Un perito me hizo el favor, por medio de toda la familia sacó un retrato hablado de cómo sería a esta edad mi niño desaparecido, dijo.



El experto explicó que tenía que hacer una proyección de hace 25 años de la identidad desconocida del ahora joven, para lo que platicó con la madre del niño desaparecido y con base en esa entrevista determinó hacer un estudio antropométrico.

“Afortunadamente la familia contaba de tres miembros más aparte de la pareja, que son hijos varones, teniendo las fotografías y los perfiles de ellos”.

Explicó que se hizo un estudio de las particularidades de ellos, en ojos, orejas, nariz, mentón, boca, y a partir de ahí se dibujaron los perfiles promedio de frente, promedio de perfil y los rasgos más comunes de los individuos.

En conclusión se tiene una hipótesis final (retrato) con base en los rasgos muy particulares de esta familia. El retrato hablado de frente y perfil ha sido difundido por la FGE con la petición de la madre para que la apoyen en la búsqueda y localización de su hijo.

