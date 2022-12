Cierran kinder de Mineral de la Reforma para denunciar caso de abuso sexual contra menor

Pachuca.- Madres y padres de familia del preescolar José Rosas Moreno, ubicado en Mineral de la Reforma, cerraron la escuela tras denunciar un caso de abuso sexual en contra de un menor, y acusaron que los directivos mantuvieran en secreto el hecho y durante una semana laboraron de manera normal.

A través de redes sociales se solicitó ayuda ya que se informó, que la directora del plantel Judith Gutiérrez Reyes, no apoyó a la familia y se resistió a que el caso fuera denunciado. Esta mañana las madres de familia se reunieron para exigir justicia y cerrar el plantel.

Al lugar acudió el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia Santiago Nieto quien dijo que se procederá legalmente, “esto no va a quedar impune”, afirmó, que ya se solicitaron las cámaras de seguridad y si éstas fueron manipuladas se podrá conocer.



Llevarán caso hasta las últimas consecuencias

Pidió a los afectados acudir al Centro de Justicia para aplicar el protocolo de investigación al menor y además dijo agilizarán los resultados de los exámenes médicos para reconocer al agresor y se coordinarán con la Secretaría de Educación para ver el tema de las responsabilidades y omisiones de la directora, Judith Gutiérrez Reyes.

“El compromiso con las madres y padres de familia es llevar el caso hasta las últimas consecuencias”, señaló el funcionario, quien dijo que será prioridad para la dependencia y no se tendrá impunidad.

La madre del menor afectado señaló, “no quiero que nadie más vuelva a sufrir así lo que nuestra familia está sufriendo el menor fue agredido, pero el dolor no solo es de mi niño, el saber que yo lo cargaba y el mismo que ya no lo puedo besar como lo besaba por que ya no quiere, porque se siente agredido de mí de una persona que lo ama que quiere su bien”.

Santiago Nieto dijo que se les brindará atención psicológica tanto a la familia como al infante.

En tanto Lourdes Ramírez presidenta del Comité Padres de familia, exigió la renuncia de la directora a quien acusó malos tratos y de mantener a la institución sin ningún tipo de celebración bajo el pretexto de covid, por lo cual los padres de familia señalaron que no están dispuestos a que los menores queden bajo el resguardo de la directora.

La institución se mantiene cerrada y bajo supervisión de un agente de seguridad.



