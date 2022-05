TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Presuntos vendedores ambulantes de la zona de mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, agredieron a golpes al periodista Leonel Durante López y le arrebataron su teléfono celular, denunciaron familiares y organizaciones de comunicadores.

El director del medio virtual Tribuna Chiapas transitaba la tarde del viernes por las calles del centro de la ciudad, cuando fue atacado a golpes por un grupo de personas del lugar.

Familiares del comunicador de 68 años de edad, informaron que presentaba una posible fractura de costilla y golpes diversos en su anatomía.

La agresión le alteró la glucosa, la presión sanguínea y le produjo taquicardia, aunque este sábado fue reportado estable, e ingresado posteriormente a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el examen de tomografía y radiografía.

Los familiares relataron que los sujetos arrebataron al comunicador su teléfono móvil y pretendieron robarle la cartera ."Lo fueron golpeando durante tres cuadras, pero algunas personas se metieron a ayudarlo". Durante López fue traslado de inmediato a una clínica particular. "eso lo salvó"

El fiscal del ministerio público inició una indagatoria por los delitos de lesiones y robo; la exigencia es "que meta a la cárcel a los culpables de la agresión de Leonel", dijeron los familiares.

La Asociación de Columnistas de Chiapas, A.C. reprobó "la brutal agresión de que fue víctima" Durante López y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que proceda contra los involucrados.



Denuncian agresiones de presuntos vendedores ambulantes

Los agresores, indicó, "se sabe operan en las inmediaciones de los mercados públicos Dr.Rafael Pascacio Gamboa y Juan Sabines, en donde se disfrazan de vendedores ambulantes para agredir las pertenencias de transeúntes".

La Asociación de Columnistas de Chiapas, A.C. aseguró que la forma de operar de "estos delincuentes" ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los propios comerciantes establecidos y por las víctimas "a quienes han robado y golpeado".

Por tanto, expuso, "resulta increíble" que las autoridades, a pesar de contar con equipos sofisticados como cámaras de video, no hayan puesto un alto "a esta forma de delincuencia organizada".

Los columnistas agremiados alertaron que el clima de inseguridad en la zona donde Durante López, otros comunicadores y personas en general, han sido agredidos, "persiste diariamente" y cada vez es más preocupante porque no se explica que "al momento de las agresiones no haya presencia policíaca o no lleguen de inmediato".

En el mismo tono la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, A.C. condenó la agresión que sufrió Durante López " de manos de un grupo de supuestos vendedores ambulantes".

Señaló que en un contexto donde la violencia en contra de periodistas y comunicadores en México ha cobrado la vida de, al menos, nueve de ellos durante este año,"es urgente que las autoridades garanticen la seguridad e integridad de quienes desempeñan la labor informativa".

Necesitamos, precisó, la efectiva aplicación de mecanismos de protección y el acceso la justicia de quienes por su actividad periodística se ven expuestos a situaciones como la de Durante López.

vare