Chihuahua.- El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte fue ingresado desde el sábado a un hospital para realizarle un procedimiento laparoscópico, para colocación de malla en hernia inguinal derecha.



Lo anterior lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chihuahua.



La intervención a César Duarte se derivó de la visita al CERESO 1 del doctor José Luis Ortiz Rodríguez, Cirujano General, para hacer valoración médica a la mencionada Persona Privada de la Libertad, previa autorización del Juez de Ejecución.



De dicha valoración, el médico prescribió cirugía, por lo se ordenó el traslado del PPL a un hospital de la ciudad, para realizarle el procedimiento mencionado.



Según se informó, el ex gobernador recibió todos los cuidados y cumplimiento de los protocolos de traslado, por lo cual el ingreso al hospital se llevó a cabo a las 9 am, para ser intervenido a las 13:00 horas de ayer.



Se está valorando médicamente el tiempo de permanencia del PPL en el Hospital.



Lee también: Sin acción firme, inflación se va a quedar: Agustín Carstens