Zacatecas.- Caos y saturación de basura en cuatro municipios de Zacatecas, debido a que durante cuatro días, un grupo de pepenadores y trabajadores del municipio de Guadalupe mantienen bloqueado el tiradero de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa), lo que ha derivado en una serie de acusaciones entre autoridades gubernamentales y diversas denuncias jurídicas.

El conflicto se generó este fin de semana, luego que los manifestantes argumentaran su rechazo a la determinación del alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, de contratar a una empresa privada para realizar la recolección de basura y por tener la incertidumbre de 70 trabajadores a que fueran despedidos, además del temor de que este servicio se cobrara a la ciudadanía.

El problema se agudizó cuando en las redes sociales comenzó a cuestionarse de un alto costo al circular el fallo de la licitación que se otorgó a la empresa del estado de Durango, a la que se le contrató por 650 mil pesos semanales durante un año, cuyas operaciones comenzarán a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, 52 semanas, equivalente a un total de 33 millones 800 mil pesos.

Ante estos cuestionamientos, en entrevista, el alcalde desmintió que sea costoso la contratación de esta empresa, ya que el ayuntamiento erogaba 850 mil pesos semanales con 16 camiones, de los cuales, sólo 11 estaba funcionales por ser unidades viejas, por tanto, asegura que ahorrará 250 mil pesos que los invertirá en programa de bacheo.

Respecto a los trabajadores, dijo que son 30 los que sean dejado influenciar por personajes externos, ya que desde octubre se les había informado que serían contratados por la empresa de manera formal, ya que muchos estaban solo por contrato y sin las prestaciones de ley, por ello, ha tenido que levantar actas administrativas contra dichos trabajadores por bloquear el relleno sanitario que afecta a los 4 municipios: Guadalupe, Zacatecas, Morelos y Vetagrande.

LA CRISIS Y LOS RECLAMOS

Cabe referir que en estos días, el alcalde de Guadalupe salió a sonar la campana y recoger la basura en las colonias, ante el fuerte reclamo de la ciudadanía, ya que al día se estima se juntan 175 toneladas en todo el municipio y los fines de semana aumenta a 190 toneladas.

Sin embargo, esta situación comenzó agravarse, cuando no había un lugar apropiado para el depósito final de los residuos sólidos, por lo que el alcalde mencionó que había pactado con un particular que le prestara un terreno, pero no lo revelaría para evitar que los manifestantes lo bloquearan.

Uno de éstos lugares fue descubierto, lo que ha complicado más la situación, luego que las autoridades de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del gobierno estatal recibieran este reporte y confirmaran que esta acción es ilegal y podría derivar en sanciones al ayuntamiento por incumplimientos ambientales.

El asunto se complicó más cuando este jueves, el alcalde de Trancoso, César Ortiz Canizales, acudió a encarar a los trabajadores de limpia de Guadalupe, a quienes les reclamó depositaran la basura recolectada en un predio de su municipalidad, al argumentar que nunca se le pidió permiso.

Esta situación obligó a que se reunieran los cuatro alcaldes afectados por ser parte del Comité de la Jioresa, quienes acordaron interponer una denuncia contra quien resulte responsable de los bloqueos, ya que dentro de los manifestantes han sido liderados por algunos líderes de organizaciones.

Aunque horas después, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, informó en sus redes sociales que había acudido a dialogar con los pepenadores que mantienen el bloqueo del tiradero de la Jioresa, y permitieron el ingreso a los camiones recolectores de los municipios de Zacatecas, Vetagrande y Morelos, excepto de Guadalupe con quien mantienen el conflicto.

Al reclamo se sumaron integrantes del Comité Municipal de Morena encabezado por Renato Rodríguez, quien pide que se revoque esta determinación o pedirán al partido a nivel estatal que sea destituido el alcalde, tras señalar que esto es privatizar los servicios públicos y va en contra de los principios del gobierno de la Cuarta Transformación

Por su parte, Julio César Chávez ha hecho señalamientos de que detrás de este conflicto podría haber injerencia del gobierno estatal y de otros personajes políticos que buscan detener su proyecto de modernización y confundir a la ciudadanía, al aclarar que no se ha concesionado el servicio, porque la empresa exclusivamente se encargará de realizar la recolección de basura con camiones modernos y con GPS, para evitar desvío de rutas, ya que tenía conocimiento que existen "mafias" que hacen negocio con la basura, por ende, asegura que los bloqueos tienen tintes políticos.

vare