“Cada quien en su casa”: Mancera pide a legisladores de EU no intervenir en México

Cuernavaca.- Tras las declaraciones de legisladores republicanos de Estados Unidos en relación al combate a la distribución y producción del fentanilo que realizan los cárteles mexicanos, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa sostuvo que no es aceptable que el gobierno de Estados Unidos sustituya a México en función judicial, de investigación y legislativa.

"Yo no comparto las declaraciones que muestran una amenaza al país. Yo soy convencido de que hay que rechazarlas, nunca he celebrado ni que Estados Unidos sustituya a México en la función judicial ni en la función de investigación y mucho menos en la función legislativa; cada quien en su casa no creo que deba de meterse en ese terreno los Estados Unidos pero tampoco México debe permitirlo", señaló el senador del PRD en rueda de prensa.

Lee también EU insiste en la importancia de coordinar la lucha contra el fentanilo

Mancera indicó que los hechos ocurridos en los últimos días encendieron los focos rojos sobre las relaciones de México con Estados Unidos y precisó que será aceptada la cooperación de Estados Unidos, pero nunca será aceptado, ni debe ser aceptado el intervencionismo.

"Hemos tenido eventos en los últimos días que dejan mal parado en este terreno al país y me parece que la respuesta debe ser contundente si nosotros analizamos la fuerza que tienen las organizaciones criminales de México, pero en Estados Unidos van a ver que es mucho mayor de lo que está viviendo el propio país. Estamos en respaldo a México porque es tema de nación y no podemos permitir ese tipo de declaraciones que apuntan a un tema electoral", dijo.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/rcr