Autoridades de la CDMX vulneraron soberanía de Morelos por caso Ariadna Fernanda: Uriel Carmona

Cuernavaca.- El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que los juzgados y tribunales le darán la razón por cuanto a la necropsia que practicó el Servicio Médico Forense al cuerpo de la joven Ariadna, porque su equipo de trabajo realizó un trabajo “impecable” y científico.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso de Morelos, acusó a las autoridades de la Ciudad de México de vulnerar la soberanía de esta entidad y de la Legislatura por el caso Ariadna, pero, sobre todo, observó, porque el origen de esta convulsión legal y política se basa en un dato inexacto.

“El tema de las necropsias sea va a decidir en juzgados y tribunales, y nos van a dar la razón, y eso no tiene nada que ver con que si el lamentable suceso de la víctima, que no tiene la culpa ni ella ni sus familiares, de que haya sido objeto de todo esto. Nosotros hicimos un trabajo limpio, y la verdad siempre sale a flote y estamos confiados en que así será”, afirmó.

En su comparecencia el fiscal también acusó a las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México de haber ejercido presión mediática para remitir la carpeta de investigación que iniciaron en Morelos, cuando se requería más tiempo para concluir procesos y después compartir de manera transparente, como finalmente se hizo.

Lee también: "Impecable" el trabajo de peritos en caso de Ariadna Fernanda, defiende fiscal de Morelos

El fiscal de Morelos fue citado a comparecer junto con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, con el fin de que informen sobre los hechos violentos que han sucedido en Morelos y que en las últimas fechas se han agravado de manera alarmante para la sociedad, así como lo relacionado con el hallazgo del cuerpo sin vida de Ariadna, hecho que originó diversos señalamientos en contra de la FGE.

En la sesión de preguntas y respuestas, el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, preguntó directamente al fiscal si renunciaría a su cargo por el caso Ariadna y de inmediato respondió que no lo haría porque sería consecuencia de un señalamiento sin sustento.

“No voy a renunciar, me voy a defender, y no me van a acreditar nada porque yo no hice nada. Ya una vez molestaron a 500 diputados para desaforarme y no lograron nada”, dijo el fiscal.

Más adelante lamentó que el tema de la joven Ariadna se haya politizado y al defender la autonomía de la fiscalía estatal afirmó que “no obedece al gobernador, al Congreso y a ninguna otra autoridad y menos a autoridades de otros estados que han vulnerado la soberanía de nuestro querido Morelos y la soberanía de esta Legislatura”.

Enseguida sostuvo que los señalamientos de la jefa de Gobierno por cuanto a una investigación desaseada en el caso Ariadna, responde a una coyuntura política y una consecuencia de una persecución política en su contra desde 2018, cuando inició el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Lee también: Caso Ariadna Fernanda: alertan comparecencia a modo para fiscal morelense

En esa línea dijo que seguramente a la jefa de gobierno le informaron mal sobre el caso Ariadna porque la fiscalía de la CDMX no conocía la carpeta integrada en Morelos y hablaron del trabajo de la fiscalía morelense sin conocerlo.

“No hay ningún desaseo ni ningún mal manejo ni mucho menos un encubrimiento a favor de nadie”, aseguró.

Es claro, reiteró, que ahí hay un tema político. “La Fiscalía del estado ha incomodado al gobernador del estado, metimos a la cárcel a uno de sus diputados por el delito de violación, tenemos la investigación donde aparece el gobernador con tres líderes delincuenciales, eso incomoda, eso afecta”, respondió el fiscal y aprovechó para deslindarse de cualquier vínculo con el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Por separado, aseguró que los integrantes de la Comisión especial que integró el Congreso para el caso Ariadna podrán consultar a profundidad el trabajo de los forenses morelenses. “Vamos a abrir esa necropsia, la carpeta que nosotros integramos, en Morelos se cometieron delitos porque es ilícito transportar el cuerpo de una víctima por las carreteras y caminos de nuestro estado, es condenable que se abandonen en nuestro estado víctimas sin vida, privadas de la vida en otros estados”, dijo.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/cls