Aún no hay rastro de comunicador desaparecido

Chilpancingo.— Alan García Aguilar, a quien identifican como el creador de la página de noticias Escenario Calentano, sigue desaparecido.

La noche del miércoles fueron liberados el reportero Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas, quien se deslindó de la página que se publica en Facebook y del periodismo, aunque Pintor dijo que él les había enseñado cuando iniciaban el oficio. De García Aguilar no hay noticia.

Los tres hombres fueron privados de su libertad por lo que se publicaba en Escenario Calentano, así quedó claro en el último mensaje que fue subido a la mencionada página.

“Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video (sic.)”, se lee en un mensaje que acompaña un video donde Moreno Villegas y García Aguilar dicen —o los obligaron a decir— que estaban asumiendo las “consecuencias” por las publicaciones que hicieron contra “estas y de diferentes personas de la Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y Estado de México”.

La página de Facebook de Escenario Calentano se creó el 12 de octubre de 2018, cuando la hegemonía de la organización criminal La Familia Michoacana en toda la Tierra Caliente era incuestionable.

Aun así, Escenario Calentano publicaba críticas frontales contra esa organización criminal y los alcaldes de toda la región.

“Mientras unos mueren, sus hijas luciendo sus operaciones, fans, ya no se dejen engañar. Fuera La Familia Michoacana. Un dato interesante para que mataron a un reo que ya no es nada y que sólo para limpiar algo de lo manchado quieren hacer, jajaja me rio e sus caras, es algo triste pero tierra caliente nunca cambiará (sic.)”, publicaron el 12 de diciembre.

Pero los mensajes no sólo eran para la organización criminal, también para los alcaldes.

El 11 de diciembre publicaron críticas contra el alcalde de Arcelia, el priista Bulmaro Torres Berrum, a quien llamaron “Narco Presidente Bulmaro”.

Escenario Calentano, sin duda, era una página de noticias incómoda para criminales y políticos... y su creador, hasta anoche, seguía desaparecido.