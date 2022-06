Ataque armado en dos puntos de Fresnillo, Zacatecas, deja 5 heridos, entre ellos una niña

Zacatecas.- Esta tarde en el municipio de Fresnillo se registraron dos ataques armados en diferentes puntos de la ciudad que dejó varios lesionados, entre las víctimas figura una niña.

Uno de los ataques armados que ha causado impacto es debido a que una de las personas baleadas subió en sus redes sociales un video de poco más de dos minutos para informar que acababan de ser balaceados él, su hermano y su hija de tres años.

En el video que se subió desde el perfil de Arturo Emmanuel Hdz Rayas solo menciona que los hechos ocurrieron en Fresnillo, donde externa su rabia y muestra cómo habían baleado a su hermano y explica que él es doctor y su hermano es abogado y agrega: “Esto está hasta el punto que ya no se permite. Balacearon a mi niña de tres años. ¡Esto ya llegó hasta un punto donde no se vale! ¡Ya estoy hasta la madre de estos cabrones! ¡Ya no se vale esto!”.

Dentro de los reportes policiales se ha referido que el hecho ocurrió en la calle Tlalpan de la colonia Azteca, donde sujetos armados realizaron detonaciones al aire, pero que no tenían reporte de personas heridas en ese lugar, por tanto, todo indica que las personas del video corresponde al segundo hecho registrado en la calle Huicot de la colonia Tecnológica de ese mismo municipio.

De acuerdo a los reportes, ese ataque ocurrió cerca del campo donde se realizaban las Morismas en honor a San Juan Bautista, donde se registró un ataque armado.

Tras recibir el reporte de las detonaciones en ese lugar, las corporaciones se trasladaron y confirmaron que se encontraron cinco personas lesionadas: tres hombres y dos mujeres, una de ellas es una niña, presumiblemente tuvo un rozón de bala en una pierna.

Al menos el reporte oficial se menciona que dos de los lesionados están en estado delicado y tres más estables, quienes fueron trasladados a recibir atención médica.

En el lugar se desplegaron las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno y el lugar quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que comenzó con la apertura de la carpeta de investigación.

