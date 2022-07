Atacan a balazos al periodista Rubén Haro en Cajeme, Sonora; salió ileso

Cajeme.- El periodista Rubén Haro Madero, propietario del portal Noticias de la Red, sufrió un ataque armado del que salió ileso cuando circulaba en su vehículo en Cajeme, Sonora.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 17 de julio, alrededor de las 2:30 horas, a la altura de las calles Norman E. Borlaug y Obrero Mundial, cerca de la jefatura de policía.

Previo al ataque, las últimas dos transmisiones que realizó en vivo Haro de 43 años de edad, las hizo durante la media noche del sábado y primeras horas de hoy.

La primera fue el ataque armado que sufrieron dos hombres que se encontraban en un domicilio de la calle Faisán y Codorniz, donde falleció Jesús Gabriel M. de 19 años de edad, mientras que Sergio A. de 38 resultó lesionado.



El segundo reporte en vivo, lo hizo frente a urgencias del IMSS donde la víctima resultó ser un hombre originario de Nicaragua, propietario de la rosticería “Don Pollo", identificado como Edwin Enoc, de 36 años de edad.

De acuerdo a medios locales, el periodista circulaba de sur a norte y por la calle 5 de Febrero, al llegar a la Obrero Mundial, se le emparejó una camioneta blanca, al parecer Honda, de donde desconocidos le dispararon en más de 5 ocasiones.

Los agresores se dieron a la fuga y el periodista resultó ileso; posterior se refugió en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal por la calle Lateral 300 entre Valle de Álamos y Jalisco.

El hecho generó la movilización de elementos de las distintas corporaciones e instituciones armadas.

Casi de forma simultánea, se suscitó otro ataque armado en una fiesta que se celebraba en un domicilio de la colonia Kino.

En ese evento dos mujeres y un hombre resultaron heridos; fueron trasladados en vehículo particular a recibir atención médica.

Se desconoce si alguno de los hechos violentos tiene relación con el atentado que sufrió el periodista.

Las autoridades aún no han emitido información oficial sobre este atentado.

Rubén Haro emitió un mensaje a su familia, amigos y compañeros del gremio



Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé.

Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona.

Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad.

Agradezco a todas las personas que mostraron preocupación hacia mi persona, por las muestras de cariño y apoyo.

afcl