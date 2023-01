Asumen cargo 28 presidentas municipales

Oaxaca de Juárez.— Un total de 28 mujeres asumieron ayer como presidentas municipales en comunidades originarias de Oaxaca, luego de obtener el triunfo a través de Sistemas Normativos Indígenas, antes denominados Usos y Costumbres.

Una de ellas es Ceyla Cruz Gutiérrez, quien asumió este 1 de enero la presidencia municipal de San Miguel Chimalapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, y quien recibió el bastón de mando, luego de que enfrentó presiones políticas de sus opositores, quienes pretendieron desconocer su triunfo

En 2022, 415 de los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas renovarían a sus autoridades; sin embargo, sólo se celebraron y fueron validadas elecciones en 407, debido a que ocho de ellos no pudieron realizarlas por “diversos factores socio-políticos”, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

La consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez, explicó que durante todo el año se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de “velar por el derecho a la autodeterminación de las comunidades y pueblos indígenas; por el ejercicio de los derechos políticos de sus integrantes, y de manera simultánea, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres al interior”.

Sobre las 28 mujeres que asumirán presidencias municipales, la consejera presidenta del IEEPCO reconoció a la ciudadanía de dichas comunidades por hacer parte de sus propios sistemas la participación política de las mujeres; mientras que a las candidatas electas las exhortó a “mantenerse fuertes” hasta lograr el respeto de sus derechos y propuestas.

“A quienes han sido electas les puedo decir desde esta silla, con mucha honestidad, que no será fácil, porque somos medidas con una vara más alta, juzgadas con más rigor, y nuestros errores, incluso por usar mal una palabra, son maximizados como graves. No cedan, no acepten un no como respuesta a sus demandas de respeto”, manifestó.