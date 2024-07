Reynosa.- La Asociación de Transportistas de Reynosa lanzó un llamado a las autoridades federales para que resuelvan las necesidades de los agricultores y de esta manera se acaben los bloqueos en carreteras que directamente están afectando a las unidades de carga que se quedan varadas ante estos cierres.

Uriel Ordoñez Pérez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, destacó que no se pueden cuantificar aún los daños económicos que están sufriendo los transportistas pues cada empresa desplaza diferentes mercancías.

"Hay una afectación al cien por ciento al momento que se bloquea porque son un promedio de 5 mil unidades de transporte de carga las que cruzan por los puentes internacionales de Reynosa".

Sin embargo, dijo que la cifra de los que se quedan varados en los bloqueos de carreteras que realizan los agricultores puede ser mayor.

"Esto nos afecta a todos, no sólo a los transportistas, se rompe la cadena de suministros. Se pierde carga porque no se contempla el combustible para estar parados más de ocho horas en los bloqueos".

Uriel Ordóñez informó que, por el momento, se está tomando la carretera de Miguel Alemán para salir a la Ribereña, aunque en el caso de unidades que transportan material peligroso, deben pegarse a los lineamientos establecidos.

"Se usa esta carretera, aunque es complicado por el tema de inseguridad, no hemos tenido robo de mercancías. Cuando se transportan residuos o marcas especializadas no pueden ir por carreteras que no cumplan ciertas especificaciones y deben esperar a que se liberen los bloqueos".

Por el momento no se han entablado charlas con el gremio campesino para solicitar que, durante los bloqueos, liberen algún acceso para los transportistas y evitar mayores afectaciones económicas.

"Ellos tienen derecho de manifestarse, nosotros somos afectados, ya que al momento en que bloquean es a los transportistas porque en base a eso, es como ellos van a tener respuesta", concluyó.





