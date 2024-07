Tulum.- Mariano May, mujer trans desplazada de Punta Allen por el huracán Beryl, llegó acompañada por su perrita chihuahua Cookie a los albergues de Tulum habilitados para recibir familias con mascotas pues su lomita es su compañera de vida y para ella es muy importante resguardarla.

“A la mayoría de la gente no le gusta dejar a sus animales cuando viene a los refugios y ahora me siento muy agradecida porque tenemos las posibilidades de que nos reciban con animalitos. Yo le digo a la gente que no deje a sus animalitos porque son nuestra familia y son parte de nosotros”, dijo la mujer en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ayer la Secretaría de Marina (Semar) evacuó de Punta Allen, Punta Herrero, Xcalák y otras comunidades a cientos de personas. Muchas de ellas viajaron con sus gatos, perros y hasta pollos, de acuerdo con el testimonio de Mariano May.

Hoy, su madre será evacuada de Punta Allen junto a su otra perrita Chiquis e ingresarán por la tarde a uno de los cinco albergues de Tulum que permiten el ingreso de mascotas.

“Mi mamá guardó a sus pollos adentro de la casa porque no los puede traer y viene con Chiquis. Todos los animales son importantes.

“Ya vivimos un huracán en Punta Allen, fue muy fuerte y por eso decidimos venir al refugio”, explicó la mujer mientras acariciaba a Cookie quien se está recuperando de un parvovirus que casi la mata.

En los albergues se proveerá de servicios como alimento, veterinaria y resguardo únicamente para animales domésticos pues los perritos y gatitos de la calle posiblemente no están vacunados y podrían contagiar a los animales de casa de enfermedades.

Mariano May cargó con la transportadora de Cookie, su cartilla y medicinas. No trajo comida porque el gobierno municipal les proveerá de alimento.

Al momento, en el albergue del Cecyt plantel Tulum se encuentran ya siete mascotas. El único requisito de acceso es que los lomitos o michis tengan correa y se registren pues en los 12 salones acondicionados para familias y sus mascotas ya hay espacios específicos para que puedan permanecer ahí en comodidad.

“Es como un hijo más. Ellos también tienen vida y tienen derecho”, expresó Mariano May mientras Cookie reposaba en sus brazos hasta que se quedó dormida.









