El antro DBar, donde perdieron la vida 6 jóvenes, operaba de manera irregular, afirmó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien anunció que la próxima semana se emitirá un decreto para reducir el horario de la venta de bebidas embriagantes en todo el estado.

En su conferencia matutina, el mandatario tabasqueño, explicó que este establecimiento estaba funcionando fuera de la ley, ya que operaba como restaurante–bar pero que no vendía alimentos.

“Yo quiero decirles que no tenía la ampliación del horario, estaba fuera del horario de este local, o sea ellos debían de haber cerrado a las tres de la mañana, y el evento fue a las cuatro de la mañana. El giro que tiene es de Restaurant-Bar, pero ahí no se vende alimentos, entonces hay varias irregularidades en este tema y vamos a proceder conforme a derecho, pero ya vamos a informar, digo tenemos ya mucha información de lo que ocurrió ese día y pronto”, indicó.

Los seis jóvenes, víctimas del ataque al antro de DBar, fueron velados en los municipios Cunduacán, Cárdenas y Comalcalco, de donde eran originarios. Foto: Luma López | El Universal

Y agregó: “Lo que le garantizamos a los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida, es que va a haber cero impunidad; estamos trabajando ya de manera coordinada, todas las instancias tanto federales como del Estado, estamos aplicados en este tema”.

May Rodríguez, anunció que será el próximo lunes cuando dé a conocer los detalles del decreto para reducir los horarios de venta de alcohol en depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados, bares y discotecas.

“Estamos ya por emitir un decreto para regular los horarios de la venta de alcohol, tenían horarios extendidos hasta tres, cuatro de la mañana, venta de alcohol; entonces vamos a regular esta venta”, señaló.

Dijo que hay diferentes giros, desde la venta en depósitos hasta lugares de espectáculos por lo que se tomaran las medidas necesarias, asegurando que durante su administración no se van ampliar los horarios de venta de alcohol, no habrá ninguna licencia nueva para abrir un nuevo antro o bar.

Un ataque a balazos ocurrió la madrugada del domingo en el DBar, un establecimiento nocturno ubicado en Tabasco 2000. Foto: Captura de pantalla

“Entonces, estamos revisando todo el padrón de las concesiones que hay, que algunos no están en regla, hay unos que tienen –por ejemplo-, dice restaurante, pero no venden… restaurante bar, pero no venden alimentos, o no llenan tampoco los requisitos de las medidas que deben tener los lugares, con la seguridad, con Protección Civil, rutas de evacuación, señalética”, expuso.

En cuanto al estado de salud de los heridos en el antro DBar, el coordinador del IMSS Bienestar en Tabasco, Jorge Alberto Pérez Lanz explicó que solamente una paciente está delicada, que fue la paciente más agredida y los demás son pacientes que algunos se dieron de alta y otros quedaron hospitalizados para evaluación, sobre todo, porque se considera que las lesiones pueden ser altamente contaminadas, ya que son las heridas por proyectil.

