Antonio Attolini presenta registro para ser candidato a diputado por el Congreso de Coahuila

Antonio Attolini Murra, consejero estatal de Morena en Coahuila, informó que se registró para participar en la selección de candidatos para Congreso de Coahuila, en las próximas elecciones de junio de 2023.

A través de redes sociales, Attolini mostró su carta compromiso para participar en el proceso interno de Morena para la selección de las candidaturas a diputaciones locales.

Attolini manifestó que el objetivo es "arrojar del poder a los audaces usurpadores que gobiernan mi tierra".



Con mucho orgullo informo que he respondido al llamado de mi partido y me he registrado para participar en el proceso de selección de candidatos al Congreso de #Coahuila.

Este año es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que gobiernan mi tierra. #ElNorteNoOlvida pic.twitter.com/ymqlMqOGwK

— Antonio Attolini Murra (@AntonioAttolini) February 21, 2023