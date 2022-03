Ante denuncias, gobernador de Sinaloa le pide a edil de Culiacán analizar su conducta

Culiacán.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya acumuló tres solicitudes de juicio político y dos denuncias penales por abuso de autoridad y discriminación, si yo tuviera la facultad de parar estas acciones, no las pararía, puesto que él tiene una conducta inadecuada, aclaró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Puntualizó que el edil, en lugar de andar buscando quiénes son los que promueven el juicio político y encauzan las demandas judiciales, lo que debía analizar es que las causas que los motiva son atribuidas a su conducta y reconocer que actúa mal como alcalde.

El ejecutivo estatal precisó que esta mal y viola las leyes en materia negar el pago de las pensiones a las viudas de política y aplicar el descuento del 50 por ciento en los cobros de agua potable de los adultos mayores y personas discapacitadas, puesto que se trata de disposiciones vigentes, no de gustos personales.

Rocha Moya, durante su tradicional conferencia semanal, citó que el presidente municipal de la capital del estado debe valorar que incumple con la ley y por ende analizar que esta actitud es suficiente para que ciudadanos afectados entablen solicitudes de juicio político en su contra y encaucen denuncias penales contra él como autoridad.

Dijo que Estrada Ferreiro no tiene porque andar quejándose de que es víctima, cuando su obligación como autoridad es no caer en este tipo de actitudes, sobre todo de agravios contra los miembros del Poder Legislativo.

Reveló que el alcalde le ha solicitado que intervenga ante el Congreso del Estado para que no lo lleven a juicio político, su respuesta es que el no es diputado, ni los manda, mucho menos, va intervenir para intentar parar las demandas ciudadanas.

Explicó que a petición del presidente de la República, Andrés López Obrador, se ayuda al alcalde a resolver los adeudos que tiene con el pago de sus pensiones, le ofreció celebrar un convenio en el que el estado pagaría 20 millones de pesos y a partir del mes de marzo, el ayuntamiento se pondría al corriente, lo que rechazó el alcalde.

Rubén Rocha comentó que Estrada Ferreiro, no se queje de las consecuencias de sus actos, sobre todo porque él se define como un abogado experto para todo y sobre todo para la constitución, por lo que incumple las recomendaciones enviadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por considerar que no las acata porque no están a su altura.

afcl/rcr