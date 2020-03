“Amuletos deberían ser para protegernos de AMLO”

Desde el norte del país, nos cuentan que la alcaldesa de Chihuahua, Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN), se le fue a la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de “poca seriedad” ante la pandemia por el nuevo coronavirus. Sin pelos en la lengua, nos señalan, la panista calificó de “payaso” a AMLO y aseguró que el gobierno federal pierde credibilidad todos los días al actuar de forma irresponsable ante el creciente número de casos de Covid-19 en México y el mundo. Pero eso no fue todo, nos dicen, pues respecto a que en una conferencia mañanera López Obrador presumió sus “amuletos” de la suerte, la panista criticó que el propio Presidente no esté tomando las medidas necesarias para inhibir la propagación del virus y, no conforme, remató diciendo: “Ojalá que más bien esos amuletos y ese ‘detente’ lo usemos nosotros para protegernos de él”. ¡Qué tal!

Santiago Nieto les alegra el día

En Morelos, nos confían, fue evidente la euforia de un grupo de políticos al escuchar que el zar anticorrupción, Santiago Nieto, confirmó la investigación contra el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz, por supuestas anomalías en sus transacciones financieras. Quienes siguieron la visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nos revelan, vieron los rostros de alegría del superdelegado Hugo Erick Flores, el diputado federal Jorge Arturo Argüelles (PES), y el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, quienes desde la semana se alistaban para este momento, una vez que supieron que el titular de la UIF vendría a Morelos a blindar al gobierno estatal, pero también a sepultar a don José Manuel.

Jalones legislativos en tiempos de pandemia

Nos cuentan que en La Paz, BCS, los diputados traen su propia crisis… pero de gobernabilidad, al grado de que tienen dos presidentas de la Mesa Directiva. Resulta, nos explican, que advirtiendo “malos manejos”, los morenistas lograron mayoría para hacer cambios, nombrando como nueva presidenta a Mercedes Maciel (PT). No obstante, nos detallan, los opositores, liderados por el PAN y el PES, acusaron ilegalidad y desconocieron los movimientos, manteniéndose firmes al reconocer a la diputada Daniela Rubio (Partido Humanista) como quien está al frente de la Mesa Directiva. Hasta ahora, nos indican, el saldo de esta riña es dos legisladoras enviando oficios, cada uno con su propio nombre y firma. ¡Qué tal!

El “virus”... de lo político

Desde San Luis Potosí, nos dicen que quien intentó “levantarse el cuello” fue el diputado Eugenio Govea Arcos (MC), luego de que planteara que el gobernador, Juan Manuel Carreras (PRI), debe comparecer ante la Representación Popular para informar protocolos, presupuestos y estrategias ante el Covid-19, luego de que algunos legisladores hayan señalado que la entidad ha implementado acciones incorrectas. No obstante, nos mencionan, del otro lado del legislativo, el diputado se fue de bruces, cuando otro buen número de sus colegas le recordó que precisamente el gobernador es quien ha estado presente en los cortes informativos y ha exhortado a la población a seguir las medidas preventivas. Así, nos señalan, es como quieren convertir al nuevo coronavirus en bandera política.