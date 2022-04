Américo y El Truko dicen que ganaron debate

Ciudad Victoria.— Anoche se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, tras el cual tanto el abanderado de la alianza Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal Anaya, y el de la coalición Va por Tamaulipas, César El Truko Verástegui, celebraron como ganadores.

“Ganamos y ganamos claramente; los dejamos en la lona porque ellos no tienen el respaldo de la gente”, afirmó Américo Villarreal Anaya, candidato común a la gubernatura de Tamaulipas por los partidos Morena-PT-Verde Ecologista, luego del primer debate, en el que los candidatos plantearon las propuestas en materia de desarrollo económico y empleo, salud y seguridad pública, cuya moderadora fue Ana María Lomelí.

El evento tuvo una duración de 60 minutos y se realizó a las 19:00 horas en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, en el Centro Cultural Tamaulipas.

Durante su participación en cuanto al tema de productividad y la generación de empleos, Américo Villarreal garantizó que se generarán las condiciones para atraer inversiones: “Mi compromiso es generar oportunidades para todas y todos; lograremos la prosperidad en Tamaulipas”. Insistió en que cuando llegue la transformación habrá apoyos a las industrias, los comercios, habrá espacio y respaldo para el emprendimiento y se rescatará al campo tamaulipeco.

Durante todo el debate, el doctor evitó caer en la confrontación directa, incluso cuando César Verástegui afirmó que él ofende al pueblo de Tamaulipas “porque es el único cardiólogo que conozco que no tiene corazón”, entre otros señalamientos.

Villarreal insistió en que en su gobierno la salud será prioridad, se acabará con la corrupción del gobierno estatal y habrá recursos para el mantenimiento, construcción y equipamiento de los hospitales.

“Mi trayectoria habla por mí mismo, ustedes me conocen, he dedicado toda mi vida a este tema y conozco las carencias”, dijo. Expuso también su oferta sobre la profesionalización de las instituciones de seguridad pública y aseguró que regresará la paz y tranquilidad que tanto añoramos en Tamaulipas.

Por su parte, Arturo Diez Gutiérrez expuso acusaciones contra ambos, pero no logró captar su atención, pero lo que más se viralizó con memes en redes sociales de su participación fue la exageración de veces que repitió la frase “Fui el único candidato que recorrió los 43 municipios de Tamaulipas”; al final, El Truko le respondió: “Arturo no ha hecho nada en su vida y lo mantiene el suegro, y además lo apodan el tarugo, que no sirve para nada”.

Villarreal concluyó que “el cambio que yo represento traerá la transformación para el bienestar de todos, y juntos construiremos un mejor futuro con la fuerza de la esperanza”.