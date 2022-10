La Paz, BCS.- La alcaldesa morenista del municipio de Comondú, en Baja California Sur, Iliana Talamantes Higuera, reconoció que no tienen capacidad para hacerle frente a grupos de la delincuencia organizada, como tampoco la tienen las fuerzas federales.

En conferencia de prensa, tras las investigaciones y detenciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de presuntos responsables de haber golpeado y sometido a policías municipales el domingo pasado, la presidenta municipal explicó que los agentes no pudieron responder a la agresión por que no iban armados porque iban a atender un reporte por una “riña” en un bar y resultó en un hecho de personas con armas largas.

Talamantes Higuera refirió que no se encuentran “en guerra contra ningún grupo delincuencial” porque ni tienen la capacidad para ello.

“Tenemos nuestras limitaciones, la policía municipal no se va a poner a hacer investigación de la delincuencia organizada ni del narcotráfico porque no son sus funciones.

“Estamos para atender otros asuntos. Nosotros no vamos a iniciar una guerra, ni cacería de brujas. ¡Imagínense!, si no puede la Policía Federal (sic), si no puede la Marina, si no puede el Ejército, si no han podido todo este tiempo; ¿Va a poder la policía municipal de Comondú? ¡Por favor! Y va a pasar esta administración y la que venga tampoco, y la otra, y por los siglos de los siglos, amén”, declaró a medios.

La alcaldesa criticó a quienes cuestionaron la falta de actuación de los policías municipales y pidió respeto y comprensión para los elementos que, reiteró, habían acudido a un llamado por una riña en un bar y al llegar se encontraron a gente armada.

“Los policías no iban a atender a ningún grupo armado, ni grupo de criminales, ni alguna mafia, iban a atender una riña (…) no te vas a imaginar que hay personas con unos rifles de este tamaño”, expresó.

Añadió que lo que ocurrió el domingo pasado generó pánico durante toda la semana y provocó que padres de familia no llevaran a sus hijos a las escuelas. “No es lo que pasa todos los días” y la responsabilidad no es de nadie, declaró.

“No tiene la culpa ni el elemento ni el director (de la policía municipal), nosotros somos ajenos a esos problemas. Los policías iban a atender una riña. Están capacitados, lo han demostrado. ¿Que necesitan más capacitación para ser mejores? Estamos mejorando sus herramientas de trabajo. Nuestra prioridad es la seguridad pública”, puntualizó.

Talamantes Higuera pidió a la población no seguir alimentando “el terror”.

“Es normal, podemos llegar a sentir miedo, pero el que nada debe, nada teme, ¿no? Podemos andar libres. Somos personas completamente libres en este municipio”, dijo.

La semana pasada se registró en la cabecera municipal, Ciudad Constitución, una jornada violenta que inició con el hallazgo de un hombre asesinado por disparos de arma de fuego; el domingo ocurrió la riña en un bar en donde un comando armado amagó y golpeó a policías municipales y a uno de ellos, ya en el suelo le gritaron: “¡No me vuelvas a faltar al respeto!”.

Desde hace meses empresarios, ciudadanos y el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, ha denunciado públicamente que en la zona costera de ese municipio y de la Pacífico Norte las comunidades se encuentran amenazadas por grupos delincuenciales, incluso advirtieron de que se registra un “cobro de piso” a comerciantes y pescadores.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ha reiterado que no tienen denuncias y que necesitan las denuncias formales para ubicar regiones y zonas posibles afectadas.

De 2016 a 2018, Comondú fue escenario también de confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, en la ola de violencia que registró BCS.



