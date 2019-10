Vecinos agreden a policías para impedir detención de presuntos narcomenudistas en Nuevo León

Monterrey.- Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, advirtió que no permitirán que vecinos sigan intentando evitar la detención de presuntos narcomenudistas, propiciando enfrentamientos con los elementos policiacos; expuso que quienes obstruyan el trabajo policial también serán detenidos porque están incurriendo en un delito. A pregunta expresa dijo que no permitirán que pase lo de Culiacán, pues no van a soltar a los detenidos.

El funcionario comentó que el domingo por la noche en el municipio de Cadereyta hubo uno de ese tipo de incidentes, que se han venido registrando los últimos días, cuando la policía es confrontada e incluso agredida a pedradas, por personas que se oponen al traslado de presuntos delincuentes.

Alrededor de las 21:45 horas, elementos de Fuerza Civil que patrullaban las calles de la colonia Salinas de Gortari acudieron ante el reporte de una riña entre vecinos. En el cruce de Alfonso Reyes y Treviño visualizaron a un hombre, quien al percatarse de la presencia policiaca corrió tratando de huir, por lo que se le da alcance y al realizarle la inspección intentó agredir a los uniformados.

Posteriormente, vecinos de la zona salieron de sus domicilios aventando piedras y palos a los preventivos para evitar la detención del presunto, por lo que se solicitó el apoyo de más efectivos, lográndose la detención de la mencionada persona identificada como Vicente “N” de 39 años, José “N” de 17 y una mujer de nombre Ernestina “N” de 37 años de edad, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Sobre este incidente, Fasci comentó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene que cumplir y todas las policías tienen una instrucción, “para la próxima van a ser detenidas las personas que se opongan a una detención, no se pueden oponer porque hay una ley que así lo dice”.

Dijo que además del incidente del domingo ya van varias situaciones similares, “pero pues no podemos permitir esto, hay un procedimiento de ley muy claro, no se puede oponer la gente, sino ¿a dónde vamos a llegar. A pregunta expresa dijo parece que quieren hacer un Sinaloa,” pues ya van varias”.

Es muy lamentable y muy penoso que esté pasando esto, “pero vamos a tener que actuar, sino pues cerramos el changarro y que haga lo que quiera todo mundo”.

Recordó que hace tiempo, -el trece octubre, cuando vecinos bloquearon la avenida Eugenio Garza Sada- “salió la gente a agredir a pedradas a los elementos policiales” reclamando que un menor de cuatro años “había sido detenido” por Fuerza Civil, cuando la realidad fue que el menor que ni estaba registrado, fue llevado al DIF Capullos para su protección porque la madre lo había abandonado.

El funcionario aseguró que cuando los policías hagan algo indebido, “los vamos a procesar, pero no podemos permitir que siga pasando esto”, y agregó que la mayoría de la gente se porta bien cuando la policía hace su trabajo, pero en estos incidentes “los que están moviéndose son grupitos y curiosamente todos están relacionados con venta de droga, no es ninguna casualidad”.

Fasci insistió que en adelante para enfrentar estas situaciones se aplicará otro protocolo, “llegará más estado de fuerza, vamos a actuar en forma masiva, para detener a todos, incluso llegarán los antimotines y rodearemos para que no se vayan los que vamos a detener; no podemos permitir esas cosas, porque ¿Luego qué sigue? ¿Que cualquiera haga lo que quiera y que tengamos que regresar detenidos? Aquí no.

A punto de abrir al público el expenal del Topo Chico

En otro orden Fasci señaló que hasta el momento no se han localizado restos humanos en los terrenos del ex penal del Topo Chico, que fue cerrado de manera definitiva el pasado 30 de septiembre.

“Ya casi se termina primea etapa de búsqueda, el miércoles se dará un reporte y se anunciará cuándo se abre al público, y se trabajará en otra parte”, señaló el secretario de Seguridad Pública.

Explicó que las visitas serán tal vez a partir del próximo fin de semana y exclusivamente para adultos y en la parte donde ya se trabajó tratando de encontrar restos humanos. Incluso, dijo, empezará a demolerse una parte de las instalaciones, para ver qué hay debajo.

afcl