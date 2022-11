Acuerdan trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas para mitigar la sequía en el norte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El próximo domingo 27 de noviembre comenzará el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de agua, que se realizará de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, que beneficiará a los productores del Distrito de Riego 026 de la zona fronteriza.



El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, encabezó en Ciudad Victoria el evento del acuerdo entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León.



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que nunca más el trasvase de El Cuchillo, deberá ser un asunto de negociación, “el acuerdo se respeta en sus términos para beneficio de ambos estados”, dijo.



Añadió que, “desde Tamaulipas nuestro mensaje es claro, directo y solidario, seguiremos siendo en el futuro, parte importante en la solución a todos los desafíos regionales. Pedimos a cambio en los demás, que se refleje la misma disponibilidad constructiva, que se refleja en la reciprocidad real”.



Adán Augusto López, ante el gobernador Américo Villarreal Anaya y el representante el gobierno de Nuevo León, Juan Ignacio Barragán Villarreal, afirmó que la jornada era de trascendental importancia, pues nunca antes un gobierno federal había entendido la importancia del agua en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Luego de escuchar el anuncio que hizo el director general de la Comisión Nacional del Agua Germán Arturo Martínez Santoyo sobre el acuerdo del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA que aprobó trasvasar 200 millones de metros cúbicos para el riego de las zonas agrícolas de Tamaulipas, Adán Augusto López, hizo un reconocimiento a los gobernadores de ambos estados, así como a los diputados federales y a los propios productores del Distrito 026.



“Ustedes nos han enseñado la cultura del aprovechamiento del agua”, les dijo a los representantes de los módulos del Distrito, presentes en el palacio de Gobierno del Estado de Tamaulipas.



Dijo que el acuerdo es producto de casi tres meses de mucho trabajo político y de armonizar el legítimo interés de ambos estados.



“Trabajamos para que no se desataran las pasiones y no empezáramos una disputa entre hermanos por los litros de agua y lo hicimos; fueron 3 meses de mucho trabajo, trabajo de armonizar los legítimos intereses de los neoloneses y los tamaulipecos”, expresó.



El secretario de Gobernación se refirió a la inversión histórica del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender la demanda de agua en otros estados, destacando una inversión de 100 mil millones de pesos en cuatro años.



Agregó que el Gobierno Federal apoyará la construcción a más tardar, en 2024, del colector de agua perimetral en Monterrey.



El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, hizo una amplia explicación técnica y presentó los detalles del acuerdo, que aseguró no afectará el abasto a la zona metropolitana de Monterrey, pues reiteró que la presa El Cuchillo, actualmente con un almacenamiento de 756.45 millones de metros cúbicos, está en condiciones de hacer el trasvase a la presa Marte R. Gómez.



También el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, en su intervención planteó que en un futuro los estados de Tamaulipas y Nuevo León e incluso sumando a Coahuila, deben establecer proyectos regionales y realizar un Plan Maestro de largo alcance.