Abuchean a Raúl Paz Alonzo durante aniversario de la fundación de Morena en Yucatán

Mérida, Yucatán.— El Senador recién ingresado al partido Morena y ex del PAN, Raúl Paz Alonzo, fue recibido con un abucheo de la concurrencia morenista cuando asistió este domingo a la celebración del onceavo aniversario de la fundación del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena).

Es necesario señalar que decenas de simpatizantes y militantes del partido de AMLO se dieron cita en un local al oriente de la ciudad, donde acudió la directiva estatal de ese partido, que hace varias semanas fue electa, y que preside la vallisoletana Alpha Tavera Escalante.

Tavera Escalante, quien encabezó su primer evento morenista como presidenta estatal lanzó un mensaje de unidad; sin embargo, las llamadas bases de ese partido político no se mostraron muy convencidas y recién presentado el expanista Paz Alonzo se produjo una tremenda rechifla.

En el evento, directivos de Morena aseguraron que en el 2024 la entidad conformará el "anillo del sureste de la 4T" y que no se cansarán hasta lograrlo, en alusión a que ese partido ya gobierna en Campeche y Quintana Roo y únicamente le faltaría Yucatán.

"Vamos a visitar todos los municipios de Yucatán. No seré una dirigente de escritorio, pues necesitamos fortalecer nuestras bases; ya tenemos la cuarta transformación en Campeche y en Quintana Roo, por eso no me voy a cansar de trabajar para que en el 2024 Yucatán también se pinte de guinda", dijo Tavera Escalante.

En este evento también se presentaron personajes como Rogerio Castro Vázquez, actual Secretario general del Infonavit; la Senadora Veronica Camino Farjat, y Joaquín Díaz Mena, actual representante de Bienestar y del gobierno Federal en la entidad.

También estuvieron presentes, apoyando a Morena aunque pertenecían a otros partidos, el expresidente del extinto Partido Encuentro Social, Hernán Hernández; la ex alcaldesa de Xocchel, Leydi Guadalupe Castro Gamboa, entre otros.

