Tras coronarse como mejor actriz dramática en los Emmy 2022, Zendaya, la protagonista de la serie de HBO, “Euphoria”, reveló quién fue la primera persona a la que llamó para festejar su logro: se trata de la ganadora más joven de los premios, por segunda ocasión.

A través de una entrevista, la también cantante regaló un momento tierno a sus seguidores, pues contó que mandó un mensaje de texto a su novio, el actor Tom Holland con quien se especula inició una relación en 2016, cuando estuvieron juntos en el rodaje de la película "Spider-Man", ambos como protagonistas.

La conexión que mostraron en la pantalla, llevó a que algunas personas creyeran en un posible romance, sin embargo, lo hicieron público años más tarde, lo que también provocó que se convirtieran en una de las parejas favoritas de Hollywood.

Ante la victoria histórica de Zendaya dijo al portal “E News”, “Bueno, no tuve que enviarle un mensaje de texto a mi mamá porque mi mamá ya estaba allí, ella está aquí esta noche, lo cual es muy especial y le envié un mensaje de texto a mi novio”, contó con una sonrisa.

Holland no asistió a los premios debido a que se especula, estaría trabajando en el nuevo proyecto “The Crowded Room” que se filma en la ciudad New York, mientras que los Emmy se celebraron en Los Ángeles.

También reveló que en su casa no la esperaría una gran fiesta, pues tiene mucho trabajo y prefería tomárselo con calma.

Zandaya manda emotivo mensaje a la familia “Euphoria”

"Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hago", señaló la joven actriz al recoger el galardón frente a otras compañeras nominadas como Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Reese Witherspoon ("The Morning Show").

Zendaya, que en "Euphoria" encarna a una estudiante de instituto con una seria adicción a las drogas, repitió así la victoria que ya logró en 2020 por la primera temporada de la serie.

"Muchas gracias por crear un espacio seguro para rodar esta serie tan complicada", dijo este lunes al creador del exitoso formato de HBO, Sam Levinson.

Zendaya, también conocida por formar parte del reparto de la última trilogía de "Spider-Man" y "Dune", ha despertado la admiración del público y de la crítica con "Euphoria", todo un fenómeno juvenil que con el estreno de su segunda temporada registró las mejores audiencias de HBO tras el final de "Game of Thrones".



Foto: AFP/ Patrick T. FALLON

Con información de AFP.