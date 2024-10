Zayn Malik acaba de dar a conocer que su gira "Stairaway to the sky, tour 2024", por Estados Unidos, será pospuesta por unos meses, mientras se repone de la muerte de Liam Payne, su excompañero en One Direction.

El músico de 31 años recurrió a su cuenta de Instagram para informar a las y los fans que adquirieron boletos para sus futuros conciertos, programados para finales de octubre, serán reprogramados al mes de enero, esto debido al duelo que enfrenta.

"Debido al corazón roto por la pérdida de esta semana, he tomado la decisión de posponer mi paso por Estados Unidos, las fechas serán reprogramadas para enero y las postéaremos lo antes posible, en los siguientes días, tus boletos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas".

Malik agradeció la comprensión de sus fans, así como por la solidaridad y muestras de afecto que ha recibido desde la partida de Payne.

"Los amo a todos y gracias por su comprensión", concluyó.

El próximo concierto que el músico ofrecería estaba programado para el próximo miércoles 23 de octubre, en el Auditorio Bill Graham, en San Francisco, California.

Los conciertos pospuestos son:

23 de octubre en San Francisco, California.

25 de octubre en Las Vegas, Nevada.

27 de octubre en Los Ángeles, California.

28 de octubre en Los Ángeles, California.

30 de octubre en Washington DC.

3 de noviembre en Nueva York.

Malik fue el segundo de los One Direction, sólo pocos minutos después de que Louis Tomlinson se pronunciara, en dedicar un mensaje personal a su excompañero, mediante sus redes sociales.

En su mensaje, el ahora solista recordó los buenos momentos que atravesó junto al cantante británico, fallecido en Buenos Aires el pasado 16 de octubre.

"No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas, nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida".

En esa misma dedicatoria, Zayn reconoció que él y Liam atravesaron tiempos críticos en los que sus personalidades chocaron, sin embargo, expresó que el amor y compañerismo que los unía siempre fue más fuerte que sus diferencias.

"Eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada, aunque chocamos por eso algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso, cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos", señaló.

Y, así como Louis, no sólo recordó a Payne como un gran músico, sino como un hermano que la vida le puso en su camino.

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente".

