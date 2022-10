Zac Efron aparece con cuerpo de Superman y sorprende a sus seguidores

El actor Zac Efron, quien interpretó a Troy Bolton en las películas de “High School Musical”, sorprendió a algunos de sus seguidores luego de que se hicieran públicas unas fotografías en donde se le ve su cuerpo irreconocible.

Efron lució un físico bien tonificado, además de un corte de pelo estilo tazón. La inesperada “transformación” se debe a que se está preparando para dar vida al luchador estadounidense Kevin Von Erich en la cinta “Te Iron Claw”.

En las imágenes se puede ver al famoso con la mitad del torso desnudo y una toalla que le cubre la parte inferior, lo que resalta sus fuertes pectorales, brazos y abdominales.

La película dirigida por el productor canadiense, Sean Durkin’s , sigue a los Van Erich, una familia que ayudo a que el deporte de la lucha libre profesional se estableciera, sin embargo, aún se sabe pocos detalles de la trama.

Recordemos que no es la primera vez que Efron se somete a una transformación corporal, pues en el 2017 también modificó su cuerpo para hacer un papel en la comedia “Baywatch”, situación que él denominó como un proceso insano.

"Empecé a desarrollar insomnio, y caí en una depresión bastante mala, durante mucho tiempo. Algo de esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a centrarme. Ese aspecto de Baywatch, no sé si es realmente alcanzable", expresó a “Men's Health”.

Además también contó, hace algunos meses, que para su personaje necesitaba tomar potentes diuréticos o también llamadas píldoras de agua que ayudan a eliminar la sal del cuerpo.

“Prefiero tener un extra, ya sabes, 2 ó 3 por ciento más de grasa corporal".

