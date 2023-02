Yuridia responde a "Ventaneando"; revela que Alex Montiel, preocupado, le mandó un mensaje

Yuridia agaradeció el apoyo que ha recibido de parte de sus fans luego de que se revivieran los difíciles momentos que pasó en los inicios de su carrera, en ese entonces, acusa la cantante, Pati Chapoy y "Ventaneando" no sólo la lastimaron por comentarios en contra de su peso, sino que asegura, la acosaron a ella y a su familia.

Todo inició cuando Alex Montiel, en su personaje de "El escorpión dorado", cuestionó a Chapoy sobre Yuridia, y la conductora dijo que ya no les quiere dar entrevistas, ni a ella y ni a "Ventaneando", desde que en el programa comentaron que "estaba gorda" cuando estaba en la "La Academia".

Yuridia respondió que no sólo se trató de cómo se refirieron a ella y a su cuerpo, sino lo que estas palabras y burlas repercutieron; dijo que fue tanto el daño por las burlas sumado al desprestigio y al acoso que asegura sufrió junto con su familia por parte del programa, que pensó en suicidarse.

Ayer, sin la presencia de Pati Chapoy en "Ventaneando", Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta, salieron a la defensa del programa y de lo que ahí se dijo sobre Yuridia.

Linet Puente consideró que Yuridia estaba tratando de ponerle rostro a la etapa oscura que vivió, dirigiéndose a “Ventaneado”, pero ella opina que la cantante vivió diferentes situaciones, en ese momento de su vida, que no tenían que ver solamente con lo que se hablaba de ella en el programa.

“Los demonios internos que ella tenía, los vivió desde que entró a ´La Academia´, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y yo lo sé personalmente porque ella me lo dijo que, en su momento, la pasó muy mal, ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante, desde allí ella ya traía una lucha interna”, planteó.

Lee también: Yuridia explica por qué Pati Chapoy fue parte de la etapa más oscura de su vida: "Contemplé morirme"

Los demás integrantes también dieron su punto de vista, entre ellos Daniel Bisogno:

"Cuando una persona está atormentada es muy fácil colgarle los milagros a cualquiera que pasa frente", consideró, además dijo que a pesar de las "locuras" de Yuri, como cariñosamente la llaman, pel le tiene un cariño muy especial y la admira por el talento que tiene al cantar.

"Todo esto le ha dolido mucho a Yuridia, es una exitosísima cantante, pero ella no es feliz con este talento, le tengo cariño a su persona, con todo y sus locuras", expresó.

Lee también: "Ventaneando" se defiende tras las acusaciones de Yuridia

Yuridia no quiere disculpas

Yuridia tranquilizó a sus fans y aclaró que actualmente no está en crisis ni le afectan las críticas sobre su cuerpo, como antes, cuando tenía apenas 18 años.

Además, enfatizó que no necesitaba una disculpa, porque eso sería igual a que la empresa (TV Azteca) aceptara un error, cosa que pasará; además, lamentó que con una disculpa nadie le va a regresar los años que perdió pensando si vivir era opción o no.

"Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos, y de eso no tengo dudas", se lee.

Yuridia también compartió que el Escorpión Dorado, es decir, Alex Montiel le escribió un mensaje preocupado por lo que pasó a raíz de su charla con Pati Chapoy, pero la intérprete aclaró que con él las cosas están muy bien.

“Alex Montiel me mandó un mensaje muy cariñoso, hasta cierto punto preocupado porque él no sabía por lo que yo había pasado, y no quiero que ustedes estén en contra de él, porque sí le creo que él no sabía nada, mucha gente no sabía porque yo nunca había hablado de ese tema entonces quiero que sepan que el Escorpión Dorado y yo siempre vamos a ser amigos”, finalizó.

rad