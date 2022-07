YouTube vs YosStop y el escándalo de Coco Levy, entre lo más leído de la semana

Sin un aviso previo o llamada de atención, la plataforma de YouTube cerró las cuentas de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, donde la influencer subía contenido y monetizaba desde hace 11 años, pero pasó lo mismo con el canal Somos Dos que administraba su esposo Gerardo González.

"Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón... Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo", dijo la influencer a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

Un vocero de esta plataforma dijo a El Universal, que desde el año pasado se le notificó a YosStop sobre su salida de Youtube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores, por lo cual no podía abrir otro canal para seguir subiendo contenido.

"Si un canal es eliminado, el creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta de mientras su participación se encontraba en suspensión”, enfatizó el vocero.

Por su parte Gerardo González señaló que no hay justificación para el cierre de Somos Dos, a pesar de que Yoseline colabore ahí, porque el canal fue registrado bajo su nombre y no de YosStop, y que a pesar de que han intentado comunicarse con algún representante de la plataforma, hasta el momento no han tenido respuesta, pero han decidido esperar a ver que sucede y de no encontrar empatía por parte de YouTube, se mudarían de plataforma como ya lo hicieron con Somos dos, que ya se encuentra en Spotify.

Lee también: Esposo de YosStop explica la razón por la que YouTube habría cerrado las cuentas de Yoseline Hoffman

Videocine reacciona y Coco Levy se va

A más de 15 días de que la actriz Danna Ponce denunciara a Coco Levy, director de producción de Videocine e hijo de la comunicadora Talina Fernández, por acoso sexual, la casa productora decidió separarlo de su cargo, así lo informó a través de un comunicado.

"Conforme a protocolos internos se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna, en la que se han hecho entrevistas y se han revisado registros de acceso y videocámaras", se lee en el documento fechado con el 15 de julio de 2022.

También se explicó que Levy Fernández "como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine".

Finalmente se señaló que la empresa está colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las investigaciones y que se están realizando, incluso ya se habían realizado varias diligencias en sus instalaciones.

Esta acción se da después de que cientos de mujeres del cine mexicano firmaron una carta en la que, con un total de 549 firmantes, exigieron a Videocine tomar una postura frente a los señalamientos de abuso hacia Coco Levy, en ella aparecen nombres como Fernanda Castillo, Aislinn Derbez, Maya Zapata, Karla Souza, por mencionar algunas.

Lee también: Las dos actrices que denunciaron a Coco Levy reaccionan tras disculpas del productor

"La Academia", ¿un fraude?

“Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona, los quiero mucho a todos, pero ya no voten por mí”, fue lo que dijo Alejandra, la exalumna de "La Academia" que estuvo contendiendo por regresar al reality.

Alexandre Acha, director de la escuela de alto rendimiento, había anunciado que uno de los alumnos expulsados tendría la oportunidad de volver para ocupar el lugar de Emilio, quien dejó la competencia por problemas de ansiedad. El público tenía que votar y al final fueron tres los elegidos para volver al juego: Zunio, Eduardo e Isabela.

Pero antes de que se cerraran las votaciones Alejandra pidió a sus fans que ya no votara, que nunca estuvo en los planes que ella regresara e incluso que ya sabía quién sería el afortunado de regresar, además de que sus seguidores le habían mandado capturas de pantalla y videos, donde se mostraba que la aplicación no registraba los votos a su favor.

El drama de Mónica Dossetti

Esta semana se dio a conocer un video donde se observa como la exactriz Mónica Dossetti es maltratada por su cuidador, que resulta ser su hermano José Dossetti, algo que causó revuelo e indignación entre la comunidad artística a la cual ella pertenecía y donde tiene amigos.

Fue el miércoles pasado cuando se anunció que la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de Mónica Dossetti, entre las que se encuentran el retiro del domicilio de su hermano José Dossetti del lugar donde se presume fue violentada, no podrá acercarse o comunicarse con la mujer víctima por ningún medio, y de igual forma, no aproximarse al domicilio en donde ocurrieron los hechos.

Fue el día de ayer cuando José Dossetti habló con el programa "Ventaneando" para aclarar lo sucedido, en la entrevista él menciona que el incidente fue hace dos meses y sólo fue esa vez, pero en ese momento se sintió rebasado, a pesar de que ama a su hermana y la cuida desde hace 14 años.

Lee también: La enfermedad que padece Mónica Dossetti, la actriz golpeada por su hermano

"Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó, y la vida que tengo y todo lo que me hace falta, para que esté en buenas condiciones", expresó José Dossetti, quien dijo asumirá la responsabilidad de sus actos.

Hijo de la cantante Karina reaparece

Aprovechando el aniversario número 17 de su hijo Xander, la cantante venezolana Karina reafirmó su amor y apoyo por la transición de género que él inició hace seis años, y esto lo hizo a través de una historia de Instagram donde aparecen ambos abrazados.

“Te adoro hijo de mi alma, hasta el infinito y más allá. Feliz cumple 17”, escribió la artista quien sorprendió a su hijo con varios regalos, entre ellos un boleto para el concierto de Bad Bunny.

Desde hace seis años Karina ha compartido el camino que su hijo emprendió para cambiar su género de niña a niño, y que hoy está terminado, manifestando su apoyo desde el primer momento: “Amándote como nunca. Hoy dimos el primer paso hacia tu ‘transición’ formal y física. Vas en vías de la transformación de ese cuerpito de niña que nunca entendiste, que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como niño”, escribió en un tuit en su momento.

rad