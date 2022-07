Yordi Rosado revela que una experiencia paranormal lo llevó a tomar terapia

Los fantasmas, espíritus y todo lo relacionado al mundo paranormal siempre han generado gran polémica, pues mientras algunas personas aseguran que son simples inventos para asustar a los niños, otros, como el conductor Yordi Rosado, aseguran haberlos visto muy de cerca.

Durante la última emisión del programa “De noche todo pasa”, el también productor reveló que, siendo apenas un niño, se enfrentó a una de las experiencias más terroríficas de su vida, cuando un fantasma se le apreció en la casa de sus padres.

Yordi inició relatando que durante su infancia le tenía mucho miedo a la oscuridad a tal grado que, todas las noches, se salía de su cuarto para ir a dormir con sus padres; sin embargo, en una de esas ocasiones se encontró con una mujer en el pasillo, la cual aseguró que se trataba de “La llorona”.

“Me acuerdo que tendría como unos 6 años y me despierto; (me) paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente, me paro y veo a una señora volando, con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a “La llorona”, dijo.

El también escritor explicó que en ese momento se quedó paralizado y sintió como el espectro lo tomaba entre sus brazos y comenzó a elevarlo. Sin tener aún muy claro cómo, Yordi contó que pudo reaccionar y lanzó un grito tan fuerte que alarmó a sus padres

“Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó: me ven en el piso y yo (les dije): ‘Una señora me agarró’. Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía”.

Pero el escalofriante suceso no paró ahí, ya que esa misma, cuando ya se encontraba en su habitación, un duende se le apareció en la puerta para reprenderlo y fue tanto el shock que le generaron estos encuentros que tuvo que tomar terapia psicológica para superarlos.

“De ahí me tuvieron que llevar al psicólogo. Fui a tres terapias y me alivianaron para que pudiera dormir en mi cuarto”.

¿Una conexión con el más allá?

Rosado también contó que aunque hay mucha gente que no le cree, en su familia son varias las historias que hay de este tipo, ya que, al parecer, tienen una sensibilidad muy especial para poder comunicarse con el más allá.

“Hay varias personas que tienen una sensibilidad muy cabrona para ver gente que ya murió”, agregó.

Yordi no recuerda si ésta ha sido su única experiencia cercana con el mundo de lo espiritual, pero el sentimiento que le genera sigue siendo el mismo: “. Quizá solamente esa vez lo vi, era muy real, muy vívido”, finalizó.

