Yolanda Zaldívar asegura que Selena Quintanilla siguió frecuentándola después de haber sido despedida

Este sábado se estrena "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", la docuserie a través de la que Yolanda Zaldívar promete contar la supuesta verdad de los acontecimientos que tuvieron lugar el 31 de marzo de 1995, cuando Selena Quintanilla perdió la vida a los 23 años, por un impacto de bala que detonó su entonces trabajadora, crimen por el que fue condenada a cadena perpetua, pero ahora Zaldívar asegura que los acontecimientos no ocurrieron como han sido narrados en los últimos 30 años.

Zaldívar protagoniza "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", la serie producida por Oxygen, para la que sus creadores viajaron hasta en la prisión Patrick L. O'Daniel Unit de Gatesville, en Texas, para entrevistarse con la extrabajadora de "la reina del Tex-Mex".

Esta producción, a pesar de que aún no es estrenada, ha causado la indignación de las fanáticas y los fanáticos más cautivos de Selena, debido a que, por los adelantos, Zaldívar parece estar lista para contar una verdad que, presume, hará que las personas conozcan un secreto que la intérprete de "Como la flor" guardaba, y que cuando lo destape, se entenderán muchas interrogantes que quedaron sin respuesta.

Lee también: Padre de Selena Quintanilla reacciona al documental de Yolanda Saldívar: "¿qué más tiene que decir?"

El más indignado ante el lanzamiento de esta serie es el padre de la joven, Abraham Quintanilla, quien ha asegurado que ni él ni ningún integrante de la familia aprueba que la producción de Oxygen se estrene, pues todo lo que Zaldívar dice está basado en mentiras.

"De todos modos, nadie va a creer lo que ella tiene que decir, todo lo que ella dice no son más que mentiras", dijo a TMZ, cuando se dio a conocer el estreno de "Selena & Yolanda".

Esta mañana se mostró otro adelanto de lo que será el segundo episodio de la docuserie, en el que la exenfermera dice tener pruebas que demuestran que Selena siguió frecuentándola, luego de que Abraham Quintanilla, padre de la cantante, la acusara de malversar 30 mil dólares, lo que sugeriría que la famosa siguió creyendo en ella.

La acusación de malversación de fondos tuvo lugar un 9 de marzo, cuando fue despedida por el patriarca de la familia Quintanilla.

De acuerdo con Yolanda, que en la actualidad tiene 63 años, viajó junto a Selena a Monterrey, ocho días después de que fuera señalada por desfalco por Abraham, pues la cantante supuestamente le habría solicitado que se encargara de la administración de una nueva boutique de Selena ETC, como nombró a sus tiendas de ropa, que pensaba abrir en "la sultana del norte".

Lee también: Yolanda Saldívar, quien le arrebató la vida a Selena, estrenará su propio documental

Además de ser la presidenta de su club de fans, Zaldívar se encargaba de la administración de dos de las boutiques de Selena ETC, ubicadas en Corpus Christi y en San Antonio, Texas.

Las pruebas -relata la presa- son los boletos de avión, adquiridos en United Airlines, para que volaran el 17 de marzo de 1995, ocho días de haber perdido su trabajo oficialmente.

14 días más tarde, Selena sería asesinada en el cuarto en el que se hospedaba en el hotel Days Inn.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc