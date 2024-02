Yolanda Saldívar, quien le arrebató la vida a Selena, estrenará su propio documental

A punto de cumplirse 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, la mujer que le arrebató la vida, ha acaparado la atención tras revelar que estrenará su propio documental en el que, adelanta, contará su verdad.

La noticia fue dada a conocer por el canal especializado en crimen, Oxygen True Crime, mediante de sus redes sociales, donde, además, explicaron que la serie, que lleva por título "Selena & Yolanda: The Secrets Between", se transmitirá el próximo 17 de febrero y posteriormente estará disponible para su reproducción en streaming.

Hasta ahora se ha manejado la versión de que Saldívar, la entonces presidenta del club de fans de la cantante, le disparó a quemarropa, una vez que salieran a la luz los malos manejos que hizo en las boutiques de Selena; sin embargo, el documental, basado en entrevistas con Saldívar y sus familiares, asegura que mostrará documentos y pruebas, nunca antes vistas, de que "hubo más en la tragedia de lo que el público sabe".





Lee también A 28 años tras las rejas por la muerte de Selena, Yolanda Saldívar envía mensaje a la prensa

El anuncio ha desatado una ola de críticas contra el canal, pues los fans de la intérprete de "Como la flor" consideran el material como de mal gusto y un insulto a la memoria de la artista: "Espero que esta serie fracase. Es asqueroso darles a los asesinos una plataforma para contar su 'versión' de los hechos", "Esto es repugnante porque, literalmente, no hay nada que esta asesina tenga que decir que cambie algo", "Me gustaría que retiraran el programa y nunca lo transmitieran! No creo que debamos darle a Yolanda ningún tipo de plataforma", "Esto es muy irrespetuoso, sobre todo incluir el nombre de Selena en el título", "¿Quién les hizo tanto daño?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yolanda Sladívar podría quedar en libertad

Uno de los datos que aporta la serie es que Yolanda podría salir de prisión en 2025, pues en marzo de este año será elegible para su primera audiencia de libertad condicional, tras el pago de una fianza.

Una de las versiones que los abogados de la mujer, de ahora 63 años, ha utilizado como atenuante para reducir su sentencia es que nunca tuvo la intención de atacar a Selena, sino que quería acabar con su propia vida.

Saldívar fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua el 23 de octubre de 1995 y desde entonces ha permanecido en en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville, en Texas.

Lee también Karol G, evoca a Selena Quintanilla con cumbia texana en su nuevo disco "Mañana será bonito"