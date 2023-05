Yolanda Andrade, el "Burro" y Juan Soler, entre lo más leído de la semana

Se va por la puerta de atrás

A través de un video en su cuenta de Instagram, el conductor Jorge “El Burro” Van Rankin explicó que había sido despedido del programa Miembros al Aire sin justificación alguna y además en fue notificado de esto en los pasillos de Televisa San Ángel.

Lamentó no saber la razón por la que no estará más en un proyecto del que fue fundador, pues aseguró que no le han dado la cara ni le responden las llamadas; aclaró que por fortuna tiene otros trabajos y proyectos, pero dijo entender que en ocasiones los despidos se dan sin que "los jefes estén enterados".

“Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin yolanda marica’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?”

Lee también: La desesperada petición que hace Yolanda Andrade sobre Montserrat Oliver

Juan Soler dijo no haber sido ofensivo

Esta semana fue muy complicada para el actor y conductor Juan Soler, debido a la polémica que se generó entorno al comentario que hizo sobre las piernas de Mónica Noguera, por lo cual realizó un live a través de su cuenta de Instagram, en el cual aseguró no haber ofendido a su excompañera del matutino Sale el Sol, el cual dejó hace unos días.

“Me niego a reconocer que le falté al respeto, porque no fue así. Fue un chiste pero lamentablemente la gente tiene la piel delgada”, dijo Soler, quien al tratar de halagar a Mónica Noguera le comentó que sus piernas se verían increíbles en los hombros de cualquiera.

Después el actor se justificó señalando que él pertenece a otra época, con una educación diferente, donde las cosas se decían de manera directa y sin prejuicios, por lo que su comentario hubiera sido considerado como un gran halago.

“Estamos viviendo con una piel demasiado delgada, dentro de una sociedad que envidia y que genera mucho resentimiento. Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltar al respeto. Realmente soy muy respetuoso de las mujeres, soy muy respetuoso con la institución que es la pareja", agregó Juan Soler.

Yolanda Andrade reaparece

Después de días de ausencia por problemas de salud, la actriz y conductora Yolanda Andrade reapareció el vienes pasado en las instalaciones de la XEW, donde habló unos minutos con los medios asegurando que se tomaría un tiempo para descansar y recuperar su salud.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien”, expresó al micrófono de "El Gordo y la Flaca".

Visiblemente cansada y llorando, Andrade señaló que lo único que quería hacer era irse a su casa y descansar, incluso se disculpó por llevar lentes oscuros y explicó que debido al aneurisma que padece, estaba teniendo un problema en el ojo izquierdo.

Andrade se tomará un tiempo para descansar, pues así como ha tenido días buenos, otros no lo son tanto, por lo que no sabe qué puede pasar más adelante.

“La salud es lo más importante, el trabajo también, pero vamos a hacer una pausa porque respeto mi cuerpo y mi salud y mi bienestar, necesito hablar con la productora porque me quiero ir a mi casa en este momento”, expresó antes de retirarse.

Adiós a los tatuajes de Nodal

Una de las aficiones de Christian Nodal son los tatuajes, pero ahora que está viviendo una nueva etapa de su vida al lado de la rapera argentina Cazzu, con quien espera a su primera hija, el cantante ha decidido quitarse los tatuajes de su rostro.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón", explicó Nodal en una entrevista para la revista El Tiempo.

También aseguró que ahora le gusta disfrutar las cosas simples de la vida, que ha decidido dejar de lado las cosas superficiales, a las que antes les daba mucha importancia.

“Entendí que fui muy superficial, ególatra, vivía en una burbuja. Es un milagro que estemos aquí, despertar cada día. En algún momento me dije: ‘¡Relájate! Nadie se acordará de ti en doscientos o trescientos años’. Ese viaje impactó mi vida y ahora los problemas los tomo con más calma", dijo Nodal.

Lee también: Eduin Caz manda indirecta a Daisy Anahy con meme de Mario Bros

Marco Antonio Régil de declara sapiosexual

Durante una entrevista con la periodista de espectáculos Paty Chapoy, el conductor y conferencista Marco Antonio Regil habló de varias cosas de su vida, incluyendo su orientación sexual.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, confesó Marco.

Marco detalló que a lo largo de su vida se enfocó en el trabajo y en cuidar de su madre: antes que en establecerse con una pareja. Incluso expresó que estuvo a punto de llegar al altar pero no se concretó porque la persona en cuestión quería que la mantuviera.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc