Yalitzia Aparicio: 3 looks relajados y elegantes para lucir en las fiestas de fin de año

Desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama con la película “Roma” no ha hecho más que dar cátedra de estilo. Con su particular forma de vestir ha conseguido marcar su propia tendencia en materia de moda. En esta oportunidad vamos a dejar 3 looks con los que sorprendió a sus seguidores.

Cualquiera de las tres opciones que lució Yalitza Aparicio son ideales para estas fiestas de fin de año. Por si no lo has notado ya no queda nada para Navidad y año nuevo. Así que si buscas verte relajada y elegante checa estos sencillos outfits que sin duda se volverán tu fuente de inspiración para verte tan espléndida como la actriz del momento.



El vestido camisero de Yalitza Aparicio

Los vestidos camiseros son el último grito de la moda y Yalitza Aparicio lo sabe. En su caso optó por uno de color negro con un estampado en rojo muy llamativo. ¿El detalle? Se lo dieron los zapatos de tacón que eligió en tono rosa, de satén, y de lazo a la altura de los tobillos. “Que pinta che! Ese atuendo negro muy lindo!”, le hizo saber una seguidora.



El mono de dos piezas de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio clasificó esta prenda como vestido, pero en realidad es un mono de dos piezas en la gama de los pasteles. La prenda dejaba al descubierto su cintura y la combinación de colores fue la más acertada para verse muy elegante. Otra opción ideal para las fiestas de fin de año. “Me encanta cómo te vistes. Te ves súper bonita siempre”, apuntó una de sus seguidoras entre los más de 40 mil corazones que le dejaron en la caja de Instagram.



El conjunto a cuadros de Yalitza Aparicio

Este conjunto a cuadros de Yalitza Aparicio es todo lo que está bien. Le agregó un cinturón de cadenas a la altura de la cintura y unos suecos de taco alto en color rosa. Con casi 70 mil likes sus seguidores le hicieron notar lo increíble que se veía con esta acertada elección de vestuario. “La belleza hecha mujer”, escribió uno de ellos.