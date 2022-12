Yalitza Aparicio revela qué mentira usó en el casting para ganarse el papel que la llevó a la fama en "ROMA"

Hace poco, Yalitza Aparicio se vio en la obligación de confesar una mentira piadosa que debió decir para obtener en la película “Roma”. En la cinta, que la llevó a consagrarse como actriz y por la que obtuvo la nominación a Mejor actriz en los Premios Oscar 2019, a ella le tocó darle vida a Cleo, una trabajadora doméstica a la que tocó criar a los hijos de una familia de clase media.

Si bien, la película marcó un verdadero hito en la vida de Yalitza Aparicio, lo cierto es que la maestra debió mentir para quedarse con el papel. Es que a ella le preguntaron si sabía nadar y ella aseguró que “sí” pese a que no tenía ni la misma mínima idea de cómo iba a mantenerse a flote si le tocaba meterse al agua. Una de las escenas más representativas de la cinta implicaba que ella se defendiera en la materia.

Yalitza Aparicio recordó que en el casting de “Roma” ella nunca pensó que “fuésemos a ir al mar… fue como de ‘si me ahogo me sacan, no pasa nada'”. La toma en cuestión es cuando ella se metió en el medio de las olas para salvar a los niños que tenía a su cargo. La corriente comienza a arrastrarlos y ella se adentra en el océano para rescatarlos.

Yalitza Aparicio no es la única que mintió para quedarse con un papel

La mentira de Yalitza Aparicio ha llevado a que se la compare incluso con Tenoch Huerta. Es que el actor debió hacer algo muy similar a lo que ella hizo cuando le tocó la entrevista para formar parte de “Black Panther: Wakanda Forever”. Él quería darle vida a Namor así que hizo lo que creyó necesario para quedarse con el papel.

A diferencia de Yalitza Aparicio a Tenoch Huerta le tocó hacer el casting a través de una videollamada. Sin embargo, la mala conexión de internet lo obligó a perderse gran parte de la explicación de lo que incluía que hiciera su personaje. Cuando la producción le preguntó si había entendido todo el dijo que “sí” pero en realidad la pantalla se le había quedado congelada.