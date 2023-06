Yahir ya quiere que sea el Día del Padre, aunque no lo pasará con Tristan

A Yahir ya se le cuecen las habas por festejar el Día del Padre pues, además de la música, el amor de sus hijos es su mayor pasión, sin embargo, será una festividad que pase lejos de su primogénito, Tristan Othon, de quien se ha mantenido distanciado desde hace tiempo, debido a que el cantante no consiente el curso que su hijo ha tomado para encauzar su vida pues, en meses recientes, generó mucho escándalo a su alrededor debido a la cuenta de contenido explícito que abrió y en la que compartía imágenes y videos junto a una expareja.

Desde que el cantante se dio a conocer, hace 21 años, cuando participó en la primera generación de "La Academia", tuvimos noción de quién era Tristan, el pequeño hijo de Yahir que, en esa época, tenía cuatro años. Durante las emisiones del reality, el entonces joven participante hablaba enternecedoramente de la relación que tenía con su hijo y le brotaban las lágrimas al no poder estar a su lado, y no sólo porque estaba dentro de la competencia de canto si no porque la madre de Tristan no permitía que padre e hijo sostuvieran comunicación.

Sin embargo, esa situación cambió al poco tiempo de que Yahir abandonara "La Academia", luego de obtener el cuarto lugar; fue entonces que la unión entre Yahir y Tristan era conmovedora, según narran las y los conductores de "Ventaneando", que recuerdan que el cantante se la pasaba por los pasillos de TV Azteca jugando y pasando tiempo a lado de su hijo, sin embargo, esa relación se fracturó hace más de un año, debido a que Tristan, de 25 años, ha tomado decisiones que el intérprete de "La locura" desaprueba.

Lee también: Gloria Trevi confiesa detalle íntimo de su vida matrimonial con Armando Gómez

La ruptura entre padre e hijo sobrevino cuando Tristan anunció que lanzaría una cuenta exclusiva, en la que seguidores tienen que pagar para acceder al contenido, en donde compartía videos de índole sexual junto a quien fuera su pareja en esa época, el artista independiente Axxl Mart, situación que causó el descontento de Yahir, quien -en más de una ocasión- le ofreció su apoyo al cantante, con la condición que se alejase de las practicas que llevaba a cabo, como consumir sustancias ilícitas.

Así comenzó un bombardeo de declaraciones en que Tristan acusaba la falta que su padre le hizo en la infancia y adolescencia, cuando Yahir trabajaba y trataba de hacerse un lugar dentro del mundo de la música, mientras que Yahir optó por abstenerse de hacer ningún tipo de comentario en torno a su hijo, debido al dolor que le causaba la situación, ya que pasó mucho tiempo tratando de convencer a su hijo y, en febrero pasado, declaró que ya no respondería más preguntas relacionadas a su paternidad, aseverando que él y su primogénito ya no tenía comunicación.

"Cada vez que me ven, yo les doy la entrevista, encantado de la vida", dijo a "Ventanenado" y a otros medios de comunicación mientras arribaba al aeropuerto de la CDMX. "Pero siempre me están preguntado sobre esto y es difícil para mí; lo extraño muchísimo, me duele muchísimo no tenerlo conmigo todos los días, me duele cuando no está y quiero que esté bien, que esté feliz, cuando él quiera regresar a casa, las puertas están abiertas", destacó.

Lee también: Familia de Debanhi Escobar habla del motivo por el que Danna Paola no personificará a la joven

Pero a poco menos de un mes, Yahir y Tristan volvieron a comunicarse, así lo relató el joven en una entrevista con el programa vespertino de espectáculos, en que destacó que, el 2023, ha sido el primer año en que su padre le dejó de responder los mensajes, situación que le pegó muy fuerte, por ello, cuando fue el cantante cumplió 44 años, el pasado 21 de marzo, su hijo no dudó en hacerle una llamada que el exacadémico sí atendió.

Por eso mismo, Tristan considera que la relación entre él y su padre está mejorando, pues no sólo hubo ya un acercamiento, sino que el joven dijo que ya ha dejado los estupefacientes debido a que sueña con realizarse en la música, tal y como lo hace su padre, sin embargo, en una entrevista televisada ayer, Daniel Bisogno contó que el próximo domingo, fecha en que se celebra el Día del Padre, el cantante no la pasaría con su hijo, debido a que aprovechará que tendrá un día libre para viajar a su natal Hermosillo y festejar a lado de su hijo menor, Ian.

"Tengo un día libre, después de ocho semanas de ni un día libre, y me voy a ir a abrazar a mi chamaco, a Tristan no lo voy a ver, pero voy a ir a ver al niño, a Ian, al que tanto amo y lo extraño con todo mi corazón y no... pues por videollamada no sabe, no sabe, me urge, entonces de pérdida el domingo voy a salir corriendo para allá", indicó.

Y aunque el cantante de "Alucinado" no habló de que la comunicación con su hijo se haya pausado de nuevo, tampoco dio indicios de que planeen verse para festeajr esa fecha en otra ocasión.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc