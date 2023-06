Gloria Trevi confiesa detalle íntimo de su vida matrimonial con Armando Gómez

Gloria Trevi asegura que fue con Armando Gómez, su actual esposo, con quien coqueteó por primera vez, cuando lo conoció ella estaba el la cárcel, acusada de rapto, violación y corrupción de menores, había tenido una relación con su productor Sergio Andrade, un hombre mayor que ella y quien la había dejado decepcionada y sin creer en el amor.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra Gloria siempre se ha declarado inocente, y desde su liberación retomó su carrera con éxito y se ha dedicado a intentar limpiar su nombre.

El abogado Armando Gomez, menos que la mexicana, estuvo con la cantante en los momentos más difíciles en la prisión, sin darse cuanta se enamoraron y llevan más de 20 años juntos, con altas y bajas, pero acompañándose a donde quiera que van.

"Él hizo algo por mi que nunca antes había hecho ningún hombre; mi armadura se cayó al piso, y dije 'me voy a enamorar'", contó en entrevista.

Armando Gómez y Gloria Trevi han hecho equipo desde hace años. Foto: Instagram Armando Gómez.

Gloria Trevi revela íntimo detalle matrimonial

Gloria Trevi no quería responder a la pregunta que le hicieron en el programa español "La Resistencia", le dio pudor, pero ante la insistencia de su conductor, la intérprete de "Pelo suelto" reveló un detalle íntimo de su matrimonio con Armando Gómez.

"¿Cuánta actividad sexual tuvo Gloria Trevi en los últimos 30 días?", esa fue la pregunta que le hicieron a la artista, quien entre risas tuvo que responder: "Ay, es que mi marido se va a enojar… ¿todo el mundo lo contesta?, no puede ser, es que no me gusta echar mentiras; ok, en el mes… 16", expresó entre el alarido del público.

Recientemente, Gloria Trevi compartió una foto junto a su esposo Armando Gómez, en la que aparecen abrazados y mirándose a los ojos, sus seguidores reaccionaron a la instantánea y los felicitaron por tan sólida relación.

"Se que la vida no ha sido nada fácil para ustedes, pero realmente seguiste a tu “estrella de la mañana “ y Dios te mando a Armando para que lucharan juntos. Tienen una hermosa familia y han logrado mucho y es eso mismo lo que sus detractores no soportan. Pensaron que ustedes no la iban a hacer juntos, pero se equivocaron. Yo misma odié a Armando en tu reality porque era bien sangrón pero a muchos nos ha demostrado como es capaz de luchar por su familia y eso es algo que le admiro. Que él no se queda callado cuando se trata de defender a su familia. Dios los siga bendiciendo y que en medio de la tempestad su amor siga creciendo. Un abrazo para los dos y no están solos porque detrás de ustedes estamos un ejército, apoyándolos", se lee.